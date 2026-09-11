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हरियाणा में 'लाडो लक्ष्मी' योजना का दायरा बढ़ा, अब इन महिलाओं को भी मिलेगा लाभ

हरियाणा सरकार में अब दींन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में का दायरा बढ़ा दिया गया है. अब से 1.80 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवारी की महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 11 Sep 2026 09:13 AM (IST)
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हरियाणा में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा अब बढ़ता जा रहा है, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरूवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेसवार्ता में दी. उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को सेवा दिवस के दिन इस योजना के नए लाभार्थियों का पंजीकरण शुरू होगा. 

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना में अब सालाना 1.80 लाख रूपए तक आय वाले परिवारों की महिलाओं कोण भी लाभ मिलेगा. इससे पहले एक लाख तक की आय वाले ही इस योजना के पात्र थे. इस योजना में हर महिला को 2100 रुपए महीने दिए जा रहे हैं.

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कांग्रेस पर काले कपड़े पहनने पर निशाना साधा 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में कांग्रेस विधायकों द्वारा काले कपडे पहनने पर कहा कि कांग्रेस अपने शासनकाल में हुए काल कारनामे भूल गए हों, लेकिन जनता नहीं भूली है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके समय में घोषणाएं तो होतीं थीं, लेकिन वास्तविक लाभ आम लोगों को नहीं मिल पाता था.यही नहीं कहा कि कांग्रेस के जमाने में नौकरी पाने के लिए सूचना विभाग जैसी व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता था.

आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर हमला 

सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के साथ ही पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विपक्ष को बीजेपी सरकार पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. पंजाब में नशे के खिलाफ सरकार फेल है. जबकि हरियाणा में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल और शिक्षा से जोड़ा गया है. इसके साथ ही उन्होंने सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर कहा कि वाल्मीकि समाज का हर व्यक्ति उनके परिवार का हिस्सा है और कर्मचारियों की मांगों पर प्राथमिकता से विचार किया जा रहा है. उन्होंने विपक्ष पर उन्हें भड़काने और गुमराह करने का आरोप लगाया.

मुख्यमंत्री ने बयाया कि सरकार ने विभिन्न योजनाओं में 50 लाख 28 हजार लाभार्थियों के खातों में 1890 करोड़ 16 लाख रुपए जारी किए हैं. हर वर्ग को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 11 Sep 2026 09:13 AM (IST)
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