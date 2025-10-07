Video: सड़क पर खड़ी कार से टक्कर के बाद पलटी बेकाबू कार, पलवल का वीडियो वायरल

Haryana News: हरियाणा के पलवल जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़ी एक कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह पलट गई. हादसे के वीडियो में देखा गया है कि कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई. इस खतरनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई

यह घटना पलवल के एक व्यस्त सड़क पर हुई, जहां एक तेज रफ्तार कार ने अचानक से सड़क किनारे खड़ी एक कार को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों ही गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. टक्कर के बाद कार आगे जाकर पलट गई. वीडियो में देखा गया है कि हादसे में कितनी गाड़ियां कार की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई.

हादसे का सही कारण अभी सामने नहीं आया है कि अचानक कार के ड्राइवर ने कैसे कार को टक्कर मार दी, लेकिन गनीमत रही कि हादसे में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि की खबर सामने नहीं आई है.

हादसे में कार बुरी तरह से पलटी

हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लोगों की लंबी भीड़ लग गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि कार बुरी तरह से पलटी हुई नजर आ रही है और लोग इस भयावह दृश्य को देख रहे हैं.

वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कार के साथ में ही एक बाइक भी खड़ी नजर आ रही है, जो तेज रफ्तार कार की चपेट में आ जाती है और क्षतिग्रस्त हो जाती है. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने हादसे को खतरनाक बताया और कई कमेंट्स भी किए है.