बनियानी गांव में होली पर खूनी खेल, दहशत में दलित बस्ती, घरों के बाहर ताला लगाकर लोग लापता

रोहतक जिले के बनियानी गांव में होली के दिन विक्रम नाम के युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया की बनियानी गांव में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा. मगर होली के दिन हुए इस खूनी खेल ने अनुसूचित जाति समुदाय की बस्ती में दहशत फैला दी है जिसके बाद करीबन दो दर्जन परिवार अपने-अपने घरों में ताला लगाकर गायब हो गए हैं.

यही नहीं अनुसूचित जाति बस्ती में रह रहे लोगों में इतनी दहशत है कि वह अपने घरों से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं. हैरान करने वाली बात तो यह है की दहशत इतनी है कि करीब आधा दर्जन छात्र-छात्राएं हरियाणा बोर्ड की दसवीं कक्षा की परीक्षाएं तक नहीं दे सकी, जिसके कारण उनका भविष्य संकट में आ गया है.

बाइक हटाने को लेकर दलित और राजपूत समाज में हुआ विवाद

दरअसल, होली के दिन रंगों से खेलते वक्त दलित समाज और राजपूत समाज के बीच में बाइक हटाने को लेकर विवाद हो गया था. इसके बाद राजपूत समाज के विक्रम नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी. वहीं गांव में भारी पुलिस बल भी तैनात करना पड़ा था, लेकिन अभी भी अनुसूचित जाति समाज में दहशत का माहौल है.

दूसरी ओर अनुसूचित समुदाय के लोगों का कहना है की होली के दिन हादसा जरूर हुआ था, लेकिन इस मामले में जो भी दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए पर पुलिस किसी भी युवक को उठाकर ले जाती है जो पूरी तरह से गलत है और पुलिस हमारी भी सुनवाई नहीं कर रही. उन्होंने बताया कि विवाद बाइक हटाने को लेकर नहीं था बल्कि मृतक शराब पीकर एक महिला को गुलाल लगाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद महिला ने धक्का दिया तो युवक की मौत हो गई. एक महिला ने बताया कि उसका पति 9 दिन से लापता है, जिसकी कोई खबर नहीं और उन्हें आशंका है कि उसके पति के साथ कोई अनहोनी हुई है. उन्होंने कहा कि अभी भी हमें खतरा है.

नाजायज नहीं कर रहे तंग और ना ही बच्चे का एग्जाम कैंसिल होंगे

पुलिस अधिकारी प्रतीक अग्रवाल ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं, पुलिस पूरी तरह से न्याय करेगी. उन्होंने कहा कि दोनों समुदाय के लोगों से मैंने मुलाकात की और शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. वहीं नाजायज किसी को भी तंग नहीं किया जा रहा है और किसी भी बच्चे का एग्जाम कैंसिल नहीं होने दिया जाएगा. गौरतलब है की होली के दिन खूनी संघर्ष का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं.