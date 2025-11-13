दिल्ली में हुए हालिया विस्फोट की जांच को तेज करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम नूंह (मेवात) पहुंची है. फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉ. मुजम्मिल को विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने के आरोप में जांच एजेंसी ने पिनगवां शहर के एक खाद-बीज विक्रेता को हिरासत में लिया है. जिसकी पहचान दिनेश उर्फ डब्बू सिंगला के रूप में की गई है. इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, जबकि खाद और उर्वरक विक्रेताओं में दहशत का माहौल है.

सूत्रों के अनुसार, सिंगला कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ है. अधिक मुनाफे की लालच में उसने अब तक करीब 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई की है, जो विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख सामग्री है. सिंगला का मूल गांव शिकारवा है और करीब 20-30 साल से वह पिनगवां कस्बा में रह रहा है.

इस घटना के बाद परिवार दहशत में है. उन्होंने मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाई हुई है और कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं. स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है, जबकि एनआईए की टीम द्वारा पूरी रात जिले में छापेमारी की खबर है. इसके अलावा, खुफिया एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं.

जिले में संचालित एनजीओ के माध्यम से चल रही संस्थाओं की भी जांच शुरू कर दी गई है. मेवात में खाद, बीज और फर्टिलाइजर विक्रेताओं के बीच हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि एनआईए टीम सभी संदिग्ध सप्लायर्स की पड़ताल कर रही है. जांच आगे बढ़ने पर और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है.

क्या होता है अमोनियम नाइट्रेट?

अमोनियम नाइट्रेट एक केमिकल कंपाउंड है, जिसका फॉर्मूला NH₄NO₃ है. सरल भाषा में समझें तो यह एक सफेद, क्रिस्टल जैसा ठोस होता है जो पानी में बहुत घुलनशील और थोड़ा-हायग्रोस्कोपिक (हवा से नमी सोख लेता है) होता है. अमोनियम नाइट्रेट अकेले आमतौर पर स्थिर होता है, लेकिन अगर यह धातु-दूषित हो, गीला हो, दबाव में रखा जाए या तेज़ गर्मी/आगो पर हो तो गंभीर आग या विस्फोट हो सकता है. इसलिए संभालते समय सावधानी जरूरी है.