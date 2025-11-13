हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: अररिया नहीं, बिहार के इस जिले में हुआ सबसे ज्यादा मतदान, आप भी जानें आंकड़ा

बिहार चुनाव: अररिया नहीं, बिहार के इस जिले में हुआ सबसे ज्यादा मतदान, आप भी जानें आंकड़ा

Bihar Voter Turnout: कटिहार 79.10 मतदान के साथ बिहार में नंबर 1 जिला बना, जहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है. कटिहार जिलाधिकारी मनेश कुमार मीणा ने मतदाताओं का धन्यवाद किया.

By : निरंजन सिंह | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 13 Nov 2025 11:21 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत कटिहार जिले में मंगलवार, 11 नवंबर को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ. भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. कुल मतदान प्रतिशत 79.10 प्रतिशत दर्ज किया गया.

कटिहार जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में से सबसे अधिक मतदान मनिहारी (आरक्षित) विधानसभा क्षेत्र में 81.61 प्रतिशत रहा, जबकि सबसे कम मतदान कदवा विधानसभा क्षेत्र में 75.60 प्रतिशत दर्ज किया गया. अन्य क्षेत्रों में बलरामपुर में 75.85%, कटिहार में 79.35%, प्राणपुर में 81.05%, बरारी में 80.62% और कोढ़ा (आरक्षित) में 79.67% मतदान हुआ.

मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग और वीडियो निगरानी

जिला प्रशासन के अनुसार चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग, वीडियो निगरानी, मीडिया मॉनिटरिंग और विशेष नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था 24 घंटे चालू रही.

दिव्यांग मतदाताओं, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं. सभी मतदान केंद्रों पर शुद्ध पेयजल, बिजली, रैंप, शौचालय, शेड और बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई. प्रशासन ने मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाए. “बढ़-चढ़कर भाग लें मतदान में” जैसे संदेशों के तहत नुक्कड़ नाटक, रैलियां और जनजागरण कार्यक्रम आयोजित किए गए. इन प्रयासों का परिणाम रहा कि इस बार मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक मतदान किया.

सहयोग के लिए मतदाताओं का आभार

चुनाव के दौरान CAPF, BSF, CRPF, SSB, IRB, BSAP सहित कई सुरक्षा बलों की टुकड़ियां तैनात रहीं. उनकी निगरानी में पूरे जिले में मतदान शांतिपूर्ण माहौल में पूरा हुआ. कटिहार जिला प्रशासन ने इस अवसर पर सभी अधिकारियों, मतदान कर्मियों, पुलिस बलों, चुनाव कर्मियों, मीडिया प्रतिनिधियों, सुरक्षाकर्मियों और मतदाताओं के सहयोग के लिए आभार जताया. प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि आने वाले चरणों में भी मतदाता इसी तरह लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर भाग लेंगे.

Published at : 13 Nov 2025 11:21 AM (IST)
Tags :
Katihar News Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, किसान आंदोलन से जुड़ा है मामला
बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, किसान आंदोलन से जुड़ा है मामला
इंडिया
Delhi Bomb Blast: लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: फिर Nitish Kumar...या अबकी बार Tejashwi सरकार?
Bihar Exit Poll 2025: अनुमान से अलग आएगा वोट परिणाम?
14 साल बाद आतंकी हमला
Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर जिंदा है या धमाके में मर गया?
Bihar Exit Poll: बिहार में एग्जिट पोल का रियलिटी चेक | Janhit With Chitra | Tejashwi | Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, किसान आंदोलन से जुड़ा है मामला
बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, किसान आंदोलन से जुड़ा है मामला
इंडिया
Delhi Bomb Blast: लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
टेलीविजन
पहाड़ी टोपी-हैवी साड़ी और चेहरे का नूर, टीवी की नायरा का गॉर्जियस अंदाज
पहाड़ी टोपी-हैवी साड़ी और चेहरे का नूर, टीवी की नायरा का गॉर्जियस अंदाज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
पिछले पांच बार में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीता सबसे ज्यादा सीरीज, जानिए आंकड़ें
पिछले पांच बार में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीता सबसे ज्यादा सीरीज, जानिए आंकड़ें
जनरल नॉलेज
Aircraft Safety: क्या बिजली कड़कने पर हवा में उड़ते विमान पर असर पड़ता है, जानें क्या है इसके पीछे का सच
क्या बिजली कड़कने पर हवा में उड़ते विमान पर असर पड़ता है, जानें क्या है इसके पीछे का सच
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget