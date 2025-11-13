बिहार चुनाव: अररिया नहीं, बिहार के इस जिले में हुआ सबसे ज्यादा मतदान, आप भी जानें आंकड़ा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत कटिहार जिले में मंगलवार, 11 नवंबर को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ. भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. कुल मतदान प्रतिशत 79.10 प्रतिशत दर्ज किया गया.

कटिहार जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में से सबसे अधिक मतदान मनिहारी (आरक्षित) विधानसभा क्षेत्र में 81.61 प्रतिशत रहा, जबकि सबसे कम मतदान कदवा विधानसभा क्षेत्र में 75.60 प्रतिशत दर्ज किया गया. अन्य क्षेत्रों में बलरामपुर में 75.85%, कटिहार में 79.35%, प्राणपुर में 81.05%, बरारी में 80.62% और कोढ़ा (आरक्षित) में 79.67% मतदान हुआ.

मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग और वीडियो निगरानी

जिला प्रशासन के अनुसार चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग, वीडियो निगरानी, मीडिया मॉनिटरिंग और विशेष नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था 24 घंटे चालू रही.

दिव्यांग मतदाताओं, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं. सभी मतदान केंद्रों पर शुद्ध पेयजल, बिजली, रैंप, शौचालय, शेड और बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई. प्रशासन ने मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाए. “बढ़-चढ़कर भाग लें मतदान में” जैसे संदेशों के तहत नुक्कड़ नाटक, रैलियां और जनजागरण कार्यक्रम आयोजित किए गए. इन प्रयासों का परिणाम रहा कि इस बार मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक मतदान किया.

सहयोग के लिए मतदाताओं का आभार

चुनाव के दौरान CAPF, BSF, CRPF, SSB, IRB, BSAP सहित कई सुरक्षा बलों की टुकड़ियां तैनात रहीं. उनकी निगरानी में पूरे जिले में मतदान शांतिपूर्ण माहौल में पूरा हुआ. कटिहार जिला प्रशासन ने इस अवसर पर सभी अधिकारियों, मतदान कर्मियों, पुलिस बलों, चुनाव कर्मियों, मीडिया प्रतिनिधियों, सुरक्षाकर्मियों और मतदाताओं के सहयोग के लिए आभार जताया. प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि आने वाले चरणों में भी मतदाता इसी तरह लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर भाग लेंगे.