हरियाणा कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायक निलंबित

हरियाणा कांग्रेस ने पांच विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया है. नारायणगढ़ की विधायक शैली चौधरी, सढौरा की विधायक रेणु बाला, रतिया से विधायक सरदार जनरैल सिंह, पुनहाना से विधायक मोहम्मद इलियास और हथीन से विधायक मोहम्मद इजरायल को निलंबित किया गया है. इन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संगठनात्मक अनुशासन के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा के पांच विधायों को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है. हरियाणा प्रदेश कांग्रेस केमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नारायणगढ़, सढौरा, पुनहाना एवं हथीन विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित विधायक क्रमश: शैली चौधरी, रेणु बाला, सरदार जनरैल सिंह, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित किया गया.

पानीपत में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट, 60 वर्षीय बुजुर्ग की जिंदा जलकर मौत, जांच में जुटी पुलिस





'कांग्रेस अध्यक्ष खरगे की स्वीकृति के बाद कार्रवाई'

राव नरेंद्र सिहं ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई प्रदेश अनुशासन समिति की सिफारिस और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की स्वीकृति के बाद की गई है.

पार्टी के खिलाफ गतिविधि पर होगी सख्त कार्रवाई- राव नरेंद्र सिंह

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि इन विधायकों ने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ वोटिंग कर गंभीर अनुशासनहीनता का परिचय दिया जो संगठन के मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है. राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी में अनुशासन ही सर्वोपरि है और किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता को स्वीकर नहीं किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए साफ संदेश है कि पार्टी के सामूहिक फैसले और अधिकृत रुख के खिलाफ किसी भी तरह की गतिविधि पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

Panipat News: ट्यूशन में झगड़ा, फिर 2 फायर, नहर किनारे मिली स्कूटी-रिवॉल्वर, छात्र लापता

हरियाणा में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने एक-एक सीट जीती थी. इस चुनाव के दौरान वोट की गोपनीयता के उल्लंघन और क्रॉस-वोटिंग की शिकायत देखने को मिली थी. बीजेपी के संजय भाटिया और कांग्रेस के करमवीर बौद्ध ने जीत दर्ज की थी. बीजेपी समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सतीश नांदल को हार का सामना करना पड़ा. राज्यसभा चुनाव में 88 विधायकों ने मतदान किया था. इंडियन नेशनल लोकदल के दो विधायक अर्जुन चौटाला और आदित्य देवीलाल वोटिंग से दूर रहे थे.