पानीपत में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट, 60 वर्षीय बुजुर्ग की जिंदा जलकर मौत, जांच में जुटी पुलिस

पानीपत में बुधवार (15 अप्रैल) शाम गैस सिलेंडर में धमाका होने से एक कमरे में आग लग गई. हादसे में कमरे में रह रहे 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई. धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज दूर तक सुनी गई और क्षेत्र में अफरातफरी मच गई.

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पानी व मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया. सूचना दिए जाने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया. हालांकि, जब तक आग पर काबू पाया गया. कमरे में रखा फ्रिज, चारपाई और अन्य सामान पूरी तरह जलकर राख हो चुका था. बुजुर्ग भी इतनी बुरी तरह जल चुके थे कि उनका शरीर कंकाल में बदल गया.

सिलेंडर विस्फोट से बुजुर्ग की मौत

पुलिस के अनुसार, हादसा चाय बनाते समय हुआ. जिस सिलेंडर में विस्फोट हुआ, वह एक दिन पहले ही गोदाम से लाया गया था. मृतक की पहचान सोमपाल (60) निवासी रामनगर के रूप में हुई है, जो भारत नगर में 8x10 के एक छोटे से कमरे में अकेले किराए पर रहते थे. पुलिस जांच में सामने आया कि हादसे से करीब 10 मिनट पहले ही सोमपाल सिलेंडर लेकर कमरे पर पहुंचे थे. जैसे ही उन्होंने चाय बनाने के लिए गैस चूल्हा जलाया, अचानक सिलेंडर में जबरदस्त ब्लास्ट हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, छोटे कमरे में आग ने इतनी तेजी से विकराल रूप ले लिया कि सोमपाल को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला.

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हादसे में घर का सारा सामान जलकर खाक

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास के लोग सहम गए. लोगों ने कमरे से उठती आग की लपटें देख तुरंत डायल 112 पर सूचना दी. पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सोमपाल की मौत हो चुकी थी. कमरे के अंदर रखा फ्रिज, बिस्तर, कपड़े और बर्तन सहित सारा सामान जलकर खाक हो गया.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया. शुरुआती जांच में इसे गैस रिसाव के कारण हुआ हादसा माना जा रहा है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि सिलेंडर में लीकेज था या रेगुलेटर सही से नहीं लगाया गया था. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है.

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