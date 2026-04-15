Panipat News: ट्यूशन में झगड़ा, फिर 2 फायर, नहर किनारे मिली स्कूटी-रिवॉल्वर, छात्र लापता

हरियाणा के पानीपत में बुधवार (15 अप्रैल) सुबह नहर किनारे मिली स्कूटी और रिवॉल्वर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. जानकारी के अनुसार, 12वीं कक्षा के एक छात्र का मंगलवार शाम ट्यूशन सेंटर पर कुछ अन्य लड़कों के साथ झगड़ा हो गया था. झगड़े के दौरान छात्र ने अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से 2 फायर भी किए, लेकिन सौभाग्य से किसी को गोली नहीं लगी.

घटना की सूचना शाम को पुलिस चौकी तक पहुंची, जहां दोनों पक्षों के बीच फिर से कहासुनी और झगड़ा हुआ. इसके बाद छात्र अचानक लापता हो गया. बुधवार सुबह उसकी स्कूटी समालखा में नारायण से नामुंडा नहर के पुल के पास खड़ी मिली. स्कूटी में चाबी लगी हुई थी और पास में ही रिवॉल्वर तथा उसका बैग भी बरामद हुआ.

छात्र की तलाश जारी

छात्र के नहर में कूदने की आशंका जताई जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंचे और नहर में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया. देर तक नहर में छात्र की तलाश जारी रही. उधर परिजनों का बुरा हाल हो रहा है, सभी को किसी अनहोनी की आशंका घेरे है.फिलहाल पुलिस टीमें लगीं हैं.

स्कूटी और सामान बरामद

DSP हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने बताया कि बुधवार सुबह समालखा थाने में बच्चे के लापता होने की सूचना मिली थी. बाद में उसकी स्कूटी और सामान नहर किनारे बरामद हुए. उन्होंने बताया कि नहर में गोताखोरों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. छात्र अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर घर से निकला था. ट्यूशन पर हुए झगड़े के मामले की भी समानांतर रूप से जांच की जा रही है.

पारिजन और पुलिस अब छात्र के साथियों से पूछताछ की कोशिश कर रहे हैं, ताकि छात्र का कुछ पता चल सके. चूंकि सामान मिल गया है, लेकिन छात्र का लापता होना कई सवाल खड़े कर रहा है. अभी फिलहाल प्राथमिकता पुलिस की छात्र की तलाश में है.