हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाPanipat News: ट्यूशन में झगड़ा, फिर 2 फायर, नहर किनारे मिली स्कूटी-रिवॉल्वर, छात्र लापता

Panipat News: ट्यूशन में झगड़ा, फिर 2 फायर, नहर किनारे मिली स्कूटी-रिवॉल्वर, छात्र लापता

Panipat News In Hindi:जानकारी के अनुसार, 12वीं कक्षा के एक छात्र का मंगलवार शाम ट्यूशन सेंटर पर कुछ अन्य लड़कों के साथ झगड़ा हो गया था.छात्र ने अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से 2 फायर भी किए.

By : सुमित भारद्वाज, पानीपत | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 15 Apr 2026 10:35 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के पानीपत में बुधवार (15 अप्रैल) सुबह नहर किनारे मिली स्कूटी और रिवॉल्वर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. जानकारी के अनुसार, 12वीं कक्षा के एक छात्र का मंगलवार शाम ट्यूशन सेंटर पर कुछ अन्य लड़कों के साथ झगड़ा हो गया था. झगड़े के दौरान छात्र ने अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से 2 फायर भी किए, लेकिन सौभाग्य से किसी को गोली नहीं लगी.

घटना की सूचना शाम को पुलिस चौकी तक पहुंची, जहां दोनों पक्षों के बीच फिर से कहासुनी और झगड़ा हुआ. इसके बाद छात्र अचानक लापता हो गया. बुधवार सुबह उसकी स्कूटी समालखा में नारायण से नामुंडा नहर के पुल के पास खड़ी मिली. स्कूटी में चाबी लगी हुई थी और पास में ही रिवॉल्वर तथा उसका बैग भी बरामद हुआ.

छात्र की तलाश जारी

छात्र के नहर में कूदने की आशंका जताई जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंचे और नहर में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया. देर तक नहर में छात्र की तलाश जारी रही. उधर परिजनों का बुरा हाल हो रहा है, सभी को किसी अनहोनी की आशंका घेरे है.फिलहाल पुलिस टीमें लगीं हैं.

स्कूटी और सामान बरामद

DSP हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने बताया कि बुधवार सुबह समालखा थाने में बच्चे के लापता होने की सूचना मिली थी. बाद में उसकी स्कूटी और सामान नहर किनारे बरामद हुए. उन्होंने बताया कि नहर में गोताखोरों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. छात्र अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर घर से निकला था. ट्यूशन पर हुए झगड़े के मामले की भी समानांतर रूप से जांच की जा रही है.

पारिजन और पुलिस अब छात्र के साथियों से पूछताछ की कोशिश कर रहे हैं, ताकि छात्र का कुछ पता चल सके. चूंकि सामान मिल गया है, लेकिन छात्र का लापता होना कई सवाल खड़े कर रहा है. अभी फिलहाल प्राथमिकता पुलिस की छात्र की तलाश में है.

 

और पढ़ें
Published at : 15 Apr 2026 10:29 PM (IST)
Tags :
Panipat News Student Missing HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
Panipat News: ट्यूशन में झगड़ा, फिर 2 फायर, नहर किनारे मिली स्कूटी-रिवॉल्वर, छात्र लापता
पानीपत: ट्यूशन में झगड़ा, फिर 2 फायर, नहर किनारे मिली स्कूटी-रिवॉल्वर, छात्र लापता
हरियाणा
Gurugram News: फायरकर्मियों के धरने का समर्थन करने पहुंचे राज बब्बर, सरकार पर साधा निशाना
गुरुग्राम: फायरकर्मियों के धरने का समर्थन करने पहुंचे राज बब्बर, सरकार पर साधा निशाना
हरियाणा
Gurugram News: जेल में बंद गैंगस्टर कौशल चौधरी के अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन मुक्त
गुरुग्राम: जेल में बंद गैंगस्टर कौशल चौधरी के अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन मुक्त
हरियाणा
हरियाणा में फायर कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, मुआवजा और नौकरी की मांग तेज
हरियाणा में फायर कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, मुआवजा और नौकरी की मांग तेज
Advertisement

वीडियोज

Tia Bajpai ने खोले दिल के राज: रिश्ते, संघर्ष और ग्लोबल प्रोजेक्ट्स पर की बात
Kasba Singhai Kheri Viral Fight: मधुरिमा और विशाल की तकरार सुर्खियों में
होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran War: अमेरिकी संदेश लेकर पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर पहुंचे तेहरान, US-ईरान 2.0 वार्ता पर जल्द निकलेगा रास्ता?
अमेरिकी संदेश लेकर पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर पहुंचे तेहरान, US-ईरान 2.0 वार्ता पर जल्द निकलेगा रास्ता?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Prayagraj News: प्रयागराज में दर्दनाक हादसा, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत
प्रयागराज में दर्दनाक हादसा, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत
इंडिया
Women Reservation Bill 2026: 'OBC का हिस्सा चोरी करना राष्ट्र-विरोधी', राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
Women Reservation Bill 2026: 'OBC का हिस्सा चोरी करना राष्ट्र-विरोधी', राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
क्रिकेट
BCCI के अंदर ही 'दुश्मनों' से लड़ रहे हैं गौतम गंभीर, साथी खिलाड़ी का बड़ा दावा,  कहा- सिलेक्टर्स भी...
BCCI के अंदर ही 'दुश्मनों' से लड़ रहे हैं गौतम गंभीर, साथी खिलाड़ी का बड़ा दावा
बॉलीवुड
'नागजिला' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, वेलेनटाइन वीक में कार्तिक आर्यन थिएटर्स में करेंगे धमाल
'नागजिला' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, वेलेनटाइन वीक में कार्तिक आर्यन थिएटर्स में करेंगे धमाल
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी',चुनावी जनसभा में ममता बनर्जी पर जमकर बरसे गृहमंत्री अमित शाह
Live: बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी',चुनावी जनसभा में ममता बनर्जी पर जमकर बरसे गृहमंत्री अमित शाह
विश्व
'वॉर के लिए ईरान को अब हथियार नहीं देगा चीन', ट्रंप के दावे के बीच रूस ने तेहरान को दिया बड़ा ऑफर
'वॉर के लिए ईरान को अब हथियार नहीं देगा चीन', ट्रंप के दावे के बीच रूस ने तेहरान को दिया बड़ा ऑफर
ट्रेंडिंग
ऑटो ड्राइवर के एक मैसेज ने महिलाओं को दिलाया सुरक्षा का अहसास, सोशल मीडिया पर जमकर हो रही तारीफ
ऑटो ड्राइवर के एक मैसेज ने महिलाओं को दिलाया सुरक्षा का अहसास, सोशल मीडिया पर जमकर हो रही तारीफ
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget