पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है. ताजा रुझानों के अनुसार तृणमूल कांग्रेस 83, बीजेपी 204 और अन्य 6 सीटों पर आगे है. इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बयान वायरल हो रहा है.

राज्य में निकाय चुनावों के लिए प्रचार कर रहे सीएम सैनी ने एक जनसभा में कहा कि मोदी जी वो हाल कर दिया 60 साल पुराना मूल पाड़ कै गेर दिया. बंगाल के अंदर 35 साल वाम शासन रहा, 20 साल ममता बनर्जी का रहा. यह इतना पुराना मूल जो विकास में बाधा था. लोगों का डराकर वोट लेते थे. विकास नहीं करते थे.

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सोनीपत नगर निगम के वार्ड 1 एवं 5 में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशियों के प्रचार में पहुंचे सीएम ने यह बयान दिया.

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

इन सबके बीच पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी के उत्साहित कार्यकर्ताओं ने सोमवार को राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी की बढ़त का जश्न मनाया. पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीरें लेकर 'जय श्री राम' के नारे लगाए. कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में भी नारे लगाए. कोलकाता में पार्टी के राज्य मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी.

दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप, जिसे तृणमूल का गढ़ माना जाता था और उत्तर 24 परगना के बोंगांव (जहां मतुआ समुदाय की खासी आबादी है) में भी इसी तरह के दृश्य देखने को मिले, जहां भाजपा समर्थकों ने एक-दूसरे को गुलाल लगाया और पार्टी के प्रचार गीत पर नृत्य किया.

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बोंगांव में भाजपा समर्थक अनुभव बैरागी ने कहा, 'तृणमूल ने मतुआ समुदाय के लोगों की नागरिकता के खिलाफ भाजपा के काम करने के बारे में भ्रामक अभियान चलाया था. पार्टी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि बांग्लादेश से पलायन करने वाले सभी हिंदुओं को नागरिकता दी जाएगी और जो पहले से ही नागरिक हैं उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है.