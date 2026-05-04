पानीपत शहर के कृष्णपुरा इलाके में ठगी का एक अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दो अज्ञात ठगों ने बड़ी चालाकी से एक मंदिर के पंडित और उनकी पत्नी को अपने जाल में फंसाया और फिर उनकी मदद से एक ज्वेलरी शॉप से करीब 93 हजार रुपए के गहने ठग लिए.

सरकारी नौकरी लगने के बहाने पंडित को बनाया बेवकूफ

जानकारी के अनुसार, ठगों ने खुद को धार्मिक प्रवृत्ति का बताते हुए कहा कि उनकी सरकारी नौकरी लग गई है और वे खुशी में मंदिर में जेवर दान करना चाहते हैं. इसी बहाने उन्होंने पहले हनुमान मंदिर के पंडित बालकिशन शर्मा और उनकी पत्नी ओमवती का विश्वास जीता. इसके बाद वे ओमवती के साथ विजय ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचे.

दुकान के संचालक विजय वर्मा ने बताया कि वह ओमवती को पहले से जानते थे, इसलिए उन्हें कोई शक नहीं हुआ. ओमवती ने दुकानदार को बताया कि ये दोनों व्यक्ति मंदिर में दान के लिए गहने खरीदना चाहते हैं. इस पर दुकानदार ने उन्हें 3.5 ग्राम का सोने का एक लोकेट और 155 ग्राम की दो जोड़ी चांदी की पायल दिखाई. कुल मिलाकर 93 हजार रुपए का सौदा तय हुआ.

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पंडित को गहने दिखाने के बहाने फरार हुए आरोपी

इसके बाद ठगों ने बहाना बनाया कि वे ये गहने मंदिर में पंडित जी को दिखाकर तुरंत पैसे लेकर आते हैं. मगर दुकानदार को ओमवती पर भरोसा था, तो उसने बिना पैसे लिए ही गहने दे दिए. गहने लेने के बाद दोनों ठग मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए.

कुछ देर बाद जब ओमवती अकेली दुकान पर लौटीं और पैसे के बारे में पूछा, तब पूरी साजिश का खुलासा हुआ. इस पूरी घटना की तस्वीरें ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है.

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