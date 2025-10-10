भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और हरियाणा सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव डी सुरेश ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में सवाल उठाए हैं. भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी और पूरन कुमार की पत्नी अमनीत कुमार से मुलाकात के बाद डी सुरेश ने पत्रकारों से बात की. उन्होंने कहा कि आखिर चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा सरकार के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है?

सुरेश ने DGP शत्रुजीत कपूर के बारे में कहा कि एक शख्स जो दलितों से नफरत करता है और उन्हें सताने के लिए लगा रहता है. उसके खिलाफ और रोहतक SP के खिलाफ क्यों FIR नहीं की जा रही जबकि उन्होंने ही Y पूरन कुमार को आत्महत्या के लिए उकसाया.

उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर द्वारा प्रदत्त अधिकार मिलने चाहिए. वो नहीं हो रहा है. यह कोई राजनीतिक बात नहीं है. दलित समाज की ओर से हम चंडीगढ़ के डीजीपी से पूछ रहे हैं कि आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर अवैध तरीके से गिरफ्तारी करवाने का आरोप लगाते हुए डी सुरेश ने कहा कि आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है और रोहतक के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?

