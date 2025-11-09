सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2025 के तीसरे दिन 9 नवंबर को आध्यात्मिक वक्ता अनिरुद्धाचार्य, बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ शामिल हुए. इस मौके पर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मौजूद श्रद्धालुओं को सनातन धर्म की रक्षा और ‘हिंदू राष्ट्र’ के निर्माण की शपथ दिलाई.

आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पदयात्रा में उपस्थित भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि हम जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे. अपने गांव और शहर को भेदभाव और छुआछूत से मुक्त बनाएंगे. उन्होंने शपथ दिलाते हुए ये भी कहा, "हम आज शपथ लेते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना कर रहेंगे, हम शपथ लेते हैं कि 24 घंटे में 1 घंटा सनातन के लिए कार्य करेंगे, अपने बच्चों को पक्का सनातनी बनाएंगे."

‘गाय, गंगा, गीता, गौरी, गायत्री, गोपाल’ की मर्यादा का संकल्प

शास्त्री ने शपथ दिलाते हुए कहा कि हम ‘गाय, गंगा, गीता, गौरी, गायत्री और गोपाल’ की मर्यादा की रक्षा करेंगे. एएनआई के अनुसार, उन्होंने यह भी कहा कि अपने बच्चों को सच्चा सनातनी बनाएंगे और संतों एवं ग्रंथ के बताए मार्ग पर चलेंगे. जीवन भर सनातन के लिए जीएंगे सनातन के लिए मरेंगे. उनके अनुसार, सनातन की सेवा सिर्फ पूजा या भक्ति तक सीमित नहीं बल्कि यह सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय कर्तव्य भी है.

लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ एकजुटता का आह्वान

बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि देश को अवैध धार्मिक रूपांतरण से मुक्त कराया जाएगा. भारत में लव जिहाद को रोका जाएगा और जो लोग धर्म विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें एकजुट होकर जवाब दिया जाएगा. उन्होंने भक्तों से अपील की कि अपने गांव और शहर में सनातन विरोधी विचारधारा को फैलने से रोकें और एक संगठित हिंदू समाज का निर्माण करें.