अंबाला के धुलकोट गांव में तेंदुआ की चेतावनी, एयरफोर्स और पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन

हरियाणा के अम्बाला स्टेशन एयरफोर्स स्टेशन के साथ लगते गांव में तेंदुआ या बाघ होने की सूचना के बाद एयरफोर्स द्वारा अलर्ट किया गया. जिसके बाद गांव वालों के साथ पुलिस व वन विभाग की टीम ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया. एक CCTV भी सामने आया है जिसमे एक जंगली जानवर दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि ये सीसीटीवी एयरफोर्स स्टेशन का ही हैं. फिलहाल पुलिस का कहना है सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन जानवर कौन सा है इसका पता नही चल पाया है.

अंबाला शहर के गांव धुलकोट में तेंदुआ या बाघ देखे जाने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया. गांव को एयरफोर्स द्वारा इसकी जानकारी दी गयी और एक CCTV भी सांझा की गई जिसमें एक जानवर दिखाई दिया. जिसके बाद गांव के धार्मिक स्थलों से ग्रामीणों को सतर्क रहने की सूचना जारी की गई. इसके बाद पुलिस व वन विभाग की टीम भी गांव में पहुंची और गांव वालों के साथ पूरे गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया. ग्रामीणों ने बताया पूरे गांव को सतर्क कर दिया गया है. वो पुलिस के साथ सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं.

ग्रामीणों ने जारी किया अलर्ट

धुलकोट गांव एयरफोर्स स्टेशन के नजदीक है. उन्ही के एक कैमरे में जंगली जानवर कैद हुआ और एयरफोर्स ने ग्रामीणों को अलर्ट किया. ग्रामीण भी डंडे व हथियारों के साथ जानवर को ढूंढने में जुट गए. पुलिस व वन विभाग ने जंगली जानवर की ट्रेल को ढूंढने की पूरी कोशिश की पूरे इलाके को खंगाला गया. लेकिन अंधेरे के चलते कोई कामयाबी नही मिली. जिसके बाद पुलिस ने कहा सर्च ऑपरेशन जारी है. लेकिन जानवर कौन सा है अभी क्लियर नही हुआ है. वहीं वन विभाग का कहना है सुबह साफ हो पाएगा अभी कोई ट्रेल नही मिली है. अगर तेंदुआ हुआ तो पिंजरे लगाए जाएंगे.

ग्रामीणों में दहशत

उधर गांव में जंगली जानवर की सूचना के बाद ग्रामीणों में दहशत भर गयी है. लोग रात में घरों से नहीं निकल रहे हैं, वहीं खेतों के लिए भी ग्रामीण समूह में जा रहे हैं.