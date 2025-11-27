Video: राजकोट में पालतू कुत्ते की मालकिन की दबंगई, महिला को मारे थप्पड़, घटना CCTV में कैद

Rajkot News: कभी-कभी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली छोटी-सी घटना भी समाज में बड़ी चर्चा की वजह बन जाती है. गुजरात के राजकोट के कोथारिया इलाके की सुरभि फ्लैट सोसाइटी में ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखा कि एक पेट डॉग ने अचानक सोसाइटी में खड़ी महिला पर हमला कर दिया और इस घटना के बाद दो महिलाओं के बीच में कहासुनी और मारपीट तक हो गई.

लिफ्ट का इंतजार कर रही महिला पर कुत्ते ने किया हमला

राजकोट के कोथारिया क्षेत्र स्थित सुरभि फ्लैट सोसाइटी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि लिफ्ट के बाहर दो महिलाएं खड़ी होकर इंतजार कर रही थीं. तभी नीचे से एक व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते के साथ आता है. बताया जा रहा है कि कुत्ते की रस्सी मालिक के हाथ में ठीक से नहीं थी. जैसे ही वह वहां पहुंचा, कुत्ता अचानक आगे बढ़ा और वहीं खड़ी महिला पर हमला कर दिया.

कुत्ते के हमले से महिला डर गई और उसने मालिक को समझाने की कोशिश की कि पालतू कुत्ते को नियंत्रित करके रखना चाहिए, लेकिन इसी दौरान बात बढ़ गई. जिस महिला पर हमला हुआ, उसका नाम किरण वाघेला बताया जा रहा है. उन्होंने कुत्ते के मालिक से कहा कि ऐसे व्यवहार से किसी को भी चोट लग सकती है.

कुत्ते की मालकिन ने किरण को मारा थप्पड़

जानकारी के मुताबिक, कुत्ते की मालकिन पारुल गोस्वामी ने बात समझने की बजाय बजाय गुस्से में आकर किरण वाघेला से बहस शुरू कर दी. मामला इतना बढ़ा कि पारुल गोस्वामी ने किरण को थप्पड़ मार दिया. यह पूरी घटना CCTV कैमरे में साफ-साफ दिखाई दे रही है.

सोसाइटी के लोगों ने लगाए आरोप

कई लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि यह परिवार पहले दिन से सोसाइटी में विवाद पैदा करता आया है और कुत्ते की वजह से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी परेशान रहते हैं. सोसाइटी की निवासी नेहाबेन सोनी ने बताया कि कुत्ते के बाल अक्सर दूसरी गैलरी में पहुंच जाते हैं. कुत्ता बच्चों को डराता है और कई बार लिफ्ट या सीढ़ियों में अचानक पीछे दौड़ पड़ता है. इस वजह से सभी निवासी लगातार तनाव में रहते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कुत्ता पालक परिवार किसी की बात नहीं सुनता और अक्सर बदतमीजी करता है.

सोसाइटी के लोगों का कहना है कि पहले भी इस कुत्ते को खुले में छोड़ने की शिकायतें की जा चुकी हैं. इस घटना के वायरल होने के बाद अब सोसाइटी के निवासी काफी नाराज हैं और उन्होंने प्रबंधन से इस पर कार्रवाई की मांग की है. पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है और अब CCTV फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है.