सूरत में कपड़े के गोदाम में भीषण आग, मची अफरा-तफरी
सूरत के सचिन इलाके में उन्न पटिया के पास कपड़ा कचरे के गोदाम में भीषण आग लग गई. दमकल की 8-9 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.
गुजरात के सूरत जिले के सचिन इलाके में उन्न पटिया के पास कपड़ा कचरे से भरे एक खुले प्लॉट में भीषण आग लग गई. आग से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, प्लॉट में बड़ी मात्रा में कपड़े का कचरा जमा था. ज्वलनशील होने के कारण आग तेजी से फैल गई.
सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 8 से 9 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है. कपड़ा कचरा जलने से आसमान में काले धुएं का घना गुबार दिखाई दिया. आसपास के इलाके में धुआं फैल गया है. फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है.
VIDEO | Gujarat: Fire breaks out at textile waste warehouse near Unn Patiya area of Surat district. Several fire tenders on the spot. Further details awaited. (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/dvuIVujO71— Press Trust of India (@PTI_News) November 14, 2026