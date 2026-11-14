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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातExclusive: जब राकेश अस्थाना को होना पड़ा था अंडरग्राउंड, पूर्व IPS अधिकारी का बड़ा खुलासा

Exclusive: जब राकेश अस्थाना को होना पड़ा था अंडरग्राउंड, पूर्व IPS अधिकारी का बड़ा खुलासा

सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने 2018 में अपने खिलाफ दर्ज मामले को सोची-समझी साजिश बताया. उन्होंने कहा कि उन्हें बदनाम करने और बर्बाद करने की कोशिश की गई.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 14 Nov 2026 02:13 PM (IST)
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गोधरा ट्रेन कांड की जांच करने वाले राकेश अस्थाना ने इस पूरे घटना की जांच के दौरान सबसे कठिन दिनों के बारे में बड़ा खुलासा किया है. एबीपी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम इनसाइड आउट में एग्जीक्यूटिव एडिटर मेघा प्रसाद के सवालों का जवाब देते हुए सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक ने कई अहम दावे किए. भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी ने बताया कि उनके करियर का सबसे मुश्किल दौर क्या था.

अस्थाना से पूछा गया कि 2018 में सीबीआई ने आपके खिलाफ केस दर्ज किया था. उस वक्त आपकी गिरफ्तारी की तैयारी की खबरें आई थीं और आपको कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड भी होना पड़ा था. क्या आपके खिलाफ हुई जांच निष्पक्ष थी या आपको फंसाने की साजिश थी? इसी दौरान राफेल की फाइल भी सीबीआई पहुंची थी. क्या आपके खिलाफ कार्रवाई और राफेल मामले के बीच कोई संबंध था?

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पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा कि मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं मानता हूं कि उस वक्त मेरे खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह दुर्भावनापूर्ण थी. यह मुझे बर्बाद करने, मेरी छवि खराब करने और अपने मकसद को पूरा करने के लिए रची गई साजिश थी. जहां तक राफेल से संबंध का सवाल है, मैं पूरे विश्वास से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि 2018 में मेरे खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा था.

उन्होंने कहा कि मेरे पास इस बात को कहने के लिए पर्याप्त सामग्री भी है. इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी और 15 अक्टूबर 2018 को मेरे खिलाफ मामला दर्ज होने के साथ यह सामने आई. पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा कि 2019 में चुनाव होने थे और यह पूरा घटनाक्रम चुनाव से छह-सात महीने पहले अक्टूबर 2018 में हुआ.

'मेरी छवि एक ऐसे अधिकारी के रूप में पेश की...'

उन्होंने कहा कि उस वक्त मैं कई गंभीर और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों के साथ-साथ देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच कर रहा था. स्वाभाविक है कि प्रभावशाली लोगों को मेरा काम पसंद नहीं आ रहा था. उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ, मीडिया और अदालतों में कुछ लोगों ने मेरी छवि एक ऐसे अधिकारी के रूप में पेश की, जो प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीब है और गुजरात कैडर का अधिकारी है.

अस्थाना ने कहा कि ऐसे में मेरी छवि खराब करने का राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता था. यह संदेश दिया जा सकता था कि प्रधानमंत्री मोदी के खास अधिकारी के साथ ऐसा हुआ. इससे सरकार पर हमला करने और राजनीतिक लाभ लेने का मौका मिलता. यह पूरा घटनाक्रम चुनाव से ठीक पहले हुआ था. ऐसे में अगर उसी दौरान राफेल की फाइल भी आगे बढ़ रही थी, तो स्वाभाविक है कि इस मामले का कोई राजनीतिक पहलू भी रहा होगा.

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर स्टेट्स टीम में काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की खबरों के एक्सपर्ट हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 14 Nov 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
CBI GUJARAT NEWS NARENDRA MODI SONIA GANDHI
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