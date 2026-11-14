'मौत तो मौत होती है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम', गोधरा को लेकर राजनीति पर बोले राकेश अस्थाना

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की किताब में 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड के जिक्र के बाद से एक बार फिर से ये मामला चर्चा में है. इस अग्निकांड की जांच करने वाली विशेष जांच दल (SIT) के प्रमुख रहे पूर्व IPS अधिकारी राकेश अस्थाना ने सबसे पहले सोनिया के दावों को खारिज कर कहा कि आग जानबूझकर लगाई गई थी.

इसके साथ ही पहली बार उन्होंने इस मामले पर होने वाली वोट बैंक की राजनीति पर भी बात की है. उन्होंने दावा किया कि इस मामले को इस तरह पेश किया गया जैसे इसकी जांच तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है.

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'मौत तो मौत होती'

सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने कहा, "गोधरा में मारे गए सभी लोग हिंदू थे. चाहे किसी की भी मौत हो, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या सिख, मौत तो मौत होती है, हत्या तो हत्या होती है. इसलिए हमने इसे एक आपराधिक घटना मानकर जांच की, लेकिन दुर्भाग्य से, इस मामले को इस तरह से पेश किया गया मानो इसकी जांच श्री मोदी को फायदा पहुंचाने के लिए की गई हो." उन्होंने आगे बताया कि वास्तव में गोधरा में जो ट्रेन जलाई गई थी उसके पीछे देश को अस्थिर करने की बड़ी साजिश थी. गोधरा में उस समय उन्होंने R&AW और इंटेलिजेंस ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की थी और उनके इनपुट्स देखे थे.

कमंडल बम बलास्ट की थ्योरी का खुलासा

उन्होंने कहा, "उस समय देश को अस्थिर करने की बड़ी साजिश रची गई थी. जो राम मंदिर का काम शुरू हुआ था तब बड़ी संख्या ने कारसेवकों की आवाजाही जारी थी. इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) का इनपुट था कि अयोध्य में बम बलास्ट करवा दिया जाए. उस समय कमंडल बम बलास्ट की थ्योरी सामने आई थी. साधु के भेष में जायेंगे और कमंडल में बम को रखेंगे और वहां बलास्ट करेंगे, लेकिन यूपी पुलिस और अन्य एजेंसियों के कारण संभव नहीं हो सका. उन्होंने बताया कि इस संबंध में चार्जशीट दायर नहीं हो सकी थी."

राकेश अस्थाना ने बताया कि आतंकियों का दूसरा प्लान ये था कि जहां भी सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील इलाके थे, वहां सांप्रदायिक दंगों को भड़काया जाये. उस समय आईबी का भी ये मानना था कि इस तरह की साजिश ISI करती है. उसी के तहत गोधरा में ट्रन को जलाने की घटना को अंजाम दिया गया,जिसके बाद ही दंगे भी हुए थे. अब इसकी जांच में जो अमन गेस्ट हाउस के मालिक अब्दुल रज्जाक 'कुरकुर' की जांच हुई, गेस्ट हाउस के रजिस्टर की जांच की गई, फोन कॉल्स की जानकारी निकाली गई.

गेस्ट हाउस में ठहरे थे हिज्बुल मुजाहिदीन के सदस्य

न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में अस्थाना ने बताया कि इस जांच में दो चीजें सामने आई कि गेस्ट हाउस पर पाकिस्तान से कई कॉल आए थे. इसके अलावा, घटना से कुछ दिन पहले, आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के सदस्य वहां आए थे और गेस्ट हाउस में रुके थे, जिनके रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज थे. उन्होंने कहा कि इनकी साजिश भारत को अस्थिर करने की थी. हर राज्यों की पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी. उन्होंने आगे ये भी स्पष्ट किया कि गोधरा में जो घटना हुई थी उसमें तो स्थानीय मुस्लिम ही शामिल थे, और ये लोग बड़े अपराधी थे, जो चलती ट्रेन में अपराध करते थे. इन्हें इकट्ठा करके इस घटना को अंजाम दिया गया.

बता दें कि गोधरा कांड 27 फरवरी 2002 में हुआ था. साबरमति एक्सप्रेसवे के S6 बोगी में 150-200 लोगों की भीड़ ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी. बोगी में अयोध्या से लौट रहे कारसेवक शामिल थे. इस दुखद घटना में 59 हिंदू तीर्थयात्रियों और कारसेवकों की मौत हो गई थी. कोर्ट ने इस मामले में 31 आरोपियों को दोषी ठहराया था.

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