गोधरा कांड पर सोनिया गांधी के दावों को राकेश अस्थाना ने किया खारिज, कहा- हादसा नहीं, साजिश

गोधरा कांड को 24 साल बीत चुके हैं, लेकिन साबरमती एक्सप्रेस की आग पर सियासत आज भी जारी है. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' में पेज पेज 401 से 403 के बीच 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड और 2002 में हुए गुजरात के सांप्रदायिक दंगों के बारे में लिखा है. इस किताब में पेज 403 पर उन्होंने ट्रेन में लगी आग के कारण को 'विवादित' बताया है.

इस घटना की जांच करने वाले गुजरात पुलिस SIT के तत्कालीन हेड राकेश अस्थाना ने खुलकर बोला है. उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में साफ कहा कि ये कहना कि आग लगने का कारण विवादित है, ये गलत है. आग को जानबूझकर साजिश के तहत लगाया गया था.

#WATCH | Explaining the sequence of events of the 2002 Sabarmati Train burning, Rakesh Asthana, who headed the Gujarat Police SIT probing the incident, says, "A total of 59 people died in the incident, including 27 women, 10 children and 22 men. They died inside the coach because they could not get out... The investigation stated that some people had managed to jump out of the coach. The mob chased them, killing or injuring them and attempting to kill them. Therefore, the claim that it was an accidental fire and that there was no mob violence is not supported by the investigation..." — ANI (@ANI) November 14, 2026

राकेश अस्थाना ने कहा- आग जानबूझकर लगाई गई

भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी राकेश अस्थाना ने कहा कि जहां तक ​​आग लगने की बात है, केस फोरेंसिक सबूतों, चश्मदीदों की गवाही, कुछ आरोपियों के कबूलनामे और जले हुए कोच और आस-पास के इलाकों की फोरेंसिक जांच पर आधारित है. उन्होंने कहा कि प्रॉसिक्यूशन का केस केवल इन कबूलनामें पर निर्भर नहीं था, क्योंकि फोरेंसिक सबूत और इंडिपेंडेंट गवाह ट्रायल कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट में सजा दिलाने के लिए पर्याप्त थे. राकेश अस्थाना ने बताया कि फोरेंसिक जांच में सामने आया है कि कैसे आग लगी और कैसे साजिश रची गई थी. मुझे इसपर गर्व है कि जांच को सबूतों और गवाहों के आधार पर ही आगे बढ़ाया गया था.

अस्थाना ने बताया कैसे लगी थी ट्रेन में आग

उन्होंने बताया कि 8:10 को जब ट्रेन जब प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ रही थी तब एक साथ 3-4 बोगियों से चेन पुल्लिंग हुई थी, जिससे ट्रेन रूक गई. दोबारा ट्रेन शुरू हुई तो फिर से चेन पुलिंग 4 डब्बों में एक साथ हुई थी. ये चेन पुल्लिंग दो डब्बों के बीच चाबी होती है, वैक्यूम की उसको घुमाकर ट्रेन को रोका गया था, जिससे आधा किलोमीटर चलने के बाद फिर ट्रेन रूक गई थी. उन्होंने बताया कि ट्रेन सिग्नल फलिया इलाके के पास रुकी थी, जहां पहले से ही 150-200 लोगों की भीड़ जमा थी, जो S6 कोच के ठीक सामने खड़ी हो थी. भीड़ में शामिल 20-25 लड़कों ने पहले से ही पेट्रोल जमा कर रखा था.

सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक ने कहा कि दो डिब्बों के बीच के हिस्से (वेस्टिब्यूल) को काट दिया; S6 का वेस्टिब्यूल कैनवस का था, जोकि 1987 का बना था, जबकि S7 का वेस्टिब्यूल रबर का बना था. युवकों ने S6 के वेस्टिब्यूल को काटकर स्लाइडिंग दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ द्वारा की जा रही पत्थरबाजी के कारण यात्रियों ने दरवाजा पहले ही बंद कर दिया था.

'140 लीटर पेट्रोल बोगी में डाला फिर लगाा दी आग'

राकेश अस्थाना ने कहा, "उनमें से कुछ लड़कों ने धक्का देकर दरवाजा खोला, अंदर घुसे, 140 लीटर पेट्रोल बोगी में डाला और फिर अंदर से दरवाजा खोलकर बाहर कूद गए. बाहर मौजूद भीड़ ने खिड़कियों के जरिए अंदर मशालें फेंकीं. खिड़कियां पहले ही पत्थरबाजी के कारण टूट चुकी थीं. 5 मिनट के भीतर पूरी बोगी में आग लग गई. इस घटना में 59 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 27 महिलाएं, 10 बच्चे और 22 पुरुष शामिल थे.

#WATCH | On Sonia Gandhi's statement in her memoir on 2002 Sabarmati Train burning, Rakesh Asthana, who headed the Gujarat Police SIT probing the incident, says in an interview to ANI, "The case is basically based on the forensic evidence so far as the cause of the fire is concerned. It is corroborated by the testimony of independent witnesses... The forensic examination of the burnt coach and the surrounding areas has contributed mostly in securing the conviction." — ANI (@ANI) November 14, 2026

सोनिया के दावों को बताया निराधार

राकेश अस्थाना ने बताया कि दूसरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि जो लोग बाहर भी जान बचाने के लिए कूदे थे, उन्हें भीड़ ने दौड़ाकर मारा था. राकेश अस्थाना ने सोनिया की किताब में आग के कारणों को विवादित बताये जाने पर जोर देकर कहा कि ये कहना कि ये हादसा था, ये इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कहता. सुबह भीड़ का जमा होना, पेट्रोल जमा करना, अमन गेस्ट हाउस में मीटिंग करके पेट्रोल जमा करके प्लानिंग करना, ये सब हादसा तो नहीं दिखता. गेस्ट हाउस का मालिक रज्जाक कुरकुर भी सूत्रधारों में शामि था.

सोनिया ने अपनी किताब में क्या लिखा है?

बता दें कि सोनिया ने अपनी किताब में पेज 403 पर लिखा है कि 2002 के दंगे तब भड़के थे जब साबरमती एक्सप्रेस के 4 डिब्बों में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी. ये तीर्थयात्री अयोध्या से अहमदाबाद लौट रही थी. इसमें राम मंदिर के स्वयंसेवक सवार थे. उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि आग लगने के कारण अब भी विवादित हैं, लेकिन इसके बाद पूरे राज्य में अशांति फैल गई थी, जिसके शिकार मुख्य रूप से मुस्लिम थे.