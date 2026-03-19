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गुजरात के सूरत में सिलेंडर ब्लास्ट, बिल्डिंग में मौजूद 2 लोगों की मौत, 9 गंभीर झुलसे
Surat Cylinder Blast: गुजरात के सूरत जिले में 19 मार्च को एक एम्ब्रॉयडरी इकाई में सिलेंडर विस्फोट से भीषण हादसा हुआ. दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और नौ अन्य गंभीर रूप से झुलस गए.
गुरजात के सूरत जिले में सिलेंडर ब्लास्ट से बड़ा हादसा हो गया. विस्फोट इतनी वीभत्स था कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 अन्य झुलस गए हैं. ब्लास्ट गुरुवार, 19 मार्च की सुबह एक इमारत में हुआ जहां एंब्रॉडरी की इकाई थी.
हादसा कपोदरा इलाके के रचना सर्किल में स्थित एक इमारत में हुआ. गुरुवार, 19 मार्च की सुबह करीब 5.30 बजे जब एक के बाद एक दो सिलेंडर्स में साथ ब्लास्ट हो गया. इसकी वजह से इमारत की तीसरी मंजिल पर भयंकर रूप से आग फैल गई.
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Source: IOCL