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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातगुजरात के सूरत में सिलेंडर ब्लास्ट, बिल्डिंग में मौजूद 2 लोगों की मौत, 9 गंभीर झुलसे

गुजरात के सूरत में सिलेंडर ब्लास्ट, बिल्डिंग में मौजूद 2 लोगों की मौत, 9 गंभीर झुलसे

Surat Cylinder Blast: गुजरात के सूरत जिले में 19 मार्च को एक एम्ब्रॉयडरी इकाई में सिलेंडर विस्फोट से भीषण हादसा हुआ. दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और नौ अन्य गंभीर रूप से झुलस गए.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 19 Mar 2026 10:59 AM (IST)
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गुरजात के सूरत जिले में सिलेंडर ब्लास्ट से बड़ा हादसा हो गया. विस्फोट इतनी वीभत्स था कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 अन्य झुलस गए हैं. ब्लास्ट गुरुवार, 19 मार्च की सुबह एक इमारत में हुआ जहां एंब्रॉडरी की इकाई थी. 

हादसा कपोदरा इलाके के रचना सर्किल में स्थित एक इमारत में हुआ. गुरुवार, 19 मार्च की सुबह करीब 5.30 बजे जब एक के बाद एक दो सिलेंडर्स में साथ ब्लास्ट हो गया. इसकी वजह से इमारत की तीसरी मंजिल पर भयंकर रूप से आग फैल गई. 

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 19 Mar 2026 10:59 AM (IST)
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