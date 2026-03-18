Gujarat: अफेयर के शक में शख्स ने पत्नी की पैडल से पीटकर ली जान, 2 साल पहले की थी लव मैरिज

Gujarat News: गुजरात के सूरत से एक बेहद चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक अंतर-धार्मिक लव मैरिज का दुखद अंत हो गया. सरफराज नाम के युवक ने अपनी पत्नी पूजा की कथित तौर पर पैडल से पीट-पीटकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि दोनों ने करीब दो साल पहले बिहार में लव मैरिज की थी और हाल ही में सूरत में आकर रहने लगे थे.

मिली जानकारी के मुताबिक, पति सरफराज को अपनी पत्नी पूजा पर शक था कि उसका किसी और के साथ संबंध है. यह शक इसलिए गहराया क्योंकि पूजा अपने गोद लिए भाई ‘प्रेम’ से अक्सर बात करती थी, जो सरफराज को पसंद नहीं था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे, जो समय के साथ और गंभीर होते गए.

दोनों के बीच हुई कहासुनी

घटना के दिन मोराभागल इलाके में बॉटनिकल गार्डन के पास दोनों के बीच फिर से कहासुनी हुई. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर सरफराज ने पैडल से पूजा की छाती पर हमला कर दिया. इस हमले में पूजा गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

आरोपी सरफराज मौके से फरार

घटना की सूचना मिलते ही रंदेर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, वारदात के बाद आरोपी सरफराज मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में यह विवाद इतना बढ़ गया कि उसने एक खौफनाक हत्या का रूप ले लिया.