Gandhinagar News: बजट सत्र के दौरान गुजरात विधानसभा परिसर में बम की धमकी, मचा हड़कंप
Gandhinagar News In Hindi: गुजरात विधानसभा में बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विधानसभा भवन को खाली कराकर तलाशी ली.
गुजरात विधानसभा में जारी बजट सत्र के दौरान बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब विधानसभा परिसर को बम से उड़ाने की धमकी भरा संदेश मिला. धमकी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं और पूरे विधानसभा भवन को खाली करा दिया गया. मंत्रियों, विधायकों और कर्मचारियों को तत्काल परिसर से बाहर निकाला गया. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे विधानसभा भवन और परिसर की बारीकी से तलाशी ली.
सुरक्षा एजेंसियों ने बुधवार को विधानसभा भवन के एक-एक कोने की गहन जांच की. लंबी तलाशी के बाद जब कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली तो बम की धमकी झूठी साबित हुई. सभी को क्लीन चिट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने परिसर को सुरक्षित घोषित किया.
सदन की कार्यवाही 9 की जगह 10 बजे हुई शुरू
बम की धमकी झूठी साबित होने और सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू की गई. जो सत्र सुबह 9 बजे शुरू होना था वह इस पूरे घटनाक्रम की वजह से एक घंटे की देरी से सुबह 10 बजे शुरू हो सका. पुलिस ने धमकी भरे संदेश के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है.
पिछले कुछ महीनों से कई सरकारी इमारतों को मिल रही हैं धमकियां
AAP विधायक गोपाल इटालिया ने इस घटना पर कहा कि पिछले कुछ महीनों से गुजरात में अदालतों, नगर निगम की इमारतों, स्कूलों और कई अन्य सरकारी इमारतों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिल रहे हैं. आज एक बेहद गंभीर सुरक्षा मामला सामने आया है. उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त सभी लोग विधानसभा के अंदर होते तो क्या होता. AAP की तरफ से इस मामले में सरकार को पूरा समर्थन देते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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Source: IOCL