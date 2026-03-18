अहमदाबाद के सरखेज में व्यक्तिगत दुश्मनी में दो गुटों के बीच मारपीट, 1 की मौत, 3 घायल

Gujarat News: गुजरात के अहमदाबाद के सरखेज में निजी दुश्मनी में दो गुटों के बीच झड़प हुई. मिली जानकारी के मुताबिक, शहर के सरखेज इलाके में एक ही समाज के दो गुटों के बीच फोन में स्टेटस लगाने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें खूनी खेल खेला गया. जिसमें एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट पर चाकू से हमला किया, जिससे चार लोग घायल हो गए. जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि तीन लोगों के घायल होने पर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

गंभीर चोट के कारण एक युवक की मौत

सरखेज में स्थित ठाकुरवास में पिछली देर रात एक एक्टिवा पर कुछ लोग आए थे, जिन्होंने वहां के लोगों से झगड़ा किया था. जिसके बाद एक ही परिवार के सदस्यों पर हथियारों से हमला किया गया. इस हमले में कुल चार लोग घायल हो गए. जिसमें गणेश ठाकुर नामक युवक को पेट में चाकू मारने से गंभीर चोट के कारण मौके पर ही मौत हो गई.

आशीष ठाकुर और महेश भाभर के बीच झगड़ा हुआ था. महेश भाभर उर्फ राजू के आदमियों पर हमला करने का आरोप लगा है. आशीष ठाकुर को बचाने के लिए बीच में आए गणेश नामक युवक की मौत हो गई. दो गुटों की झड़प में 3 लोगों के घायल होने पर इलाज के लिए ले जाया गया. डेढ़ महीने पहले भी आशीष ठाकुर पर हमला हुआ था.

घटना के बाद आरोपी फरार हो गए

घटना की जानकारी मिलते ही सरखेज पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. घायल तीन व्यक्तियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे. सरखेज पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के जरिए आरोपियों को पकड़ने की जांच कर रही है, दूसरी ओर मृतक के परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर रोष व्यक्त करते हुए कड़ी सजा की मांग की है.

मृतक के परिजनों ने कहा कि जब हम सब घर से बाहर बात करने निकले तो उन्होंने अचानक हम पर हमला कर दिया. वे दूसरे लोगों को भी पीछे से बुलाकर लाए थे और अचानक हमें मारकर भाग गए. हमारे लड़के की मौत के लिए हमें न्याय चाहिए. आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए. इन लोगों को अब हमारे गांव में रहने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, उनके मकानों को तोड़ देना चाहिए.