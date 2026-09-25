‘जल्दी कर पनवेल निकलना है’, छात्र के कमेंट से भड़के प्रोफेसर, पकड़ लिया कॉलर

अहमदाबाद की निरमा यूनिवर्सिटी में आयोजित एक स्टैंडअप कॉमेडी शो का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा और सुना जा रहा है कि शो के दौरान एक छात्र ने स्टेज पर खड़े प्रोफेसर को फिल्मी अंदाज में कमेंट करते हुए बोला, 'ए जल्दी कर, पनवेल निकलना है.' जिसके बाद छात्र के कमेंट से स्टेज पर मौजूद प्रोफेसर नाराज हो गए और छात्र से बोले कि, 'तो निकल ले भाई.' फिर प्रोफेसर ने छात्र को स्टेज पर बुलाकर पूछा कि क्या प्रॉब्लम है और उसका कॉलर पकड़ लिया.

कॉमेडियन रजत सूद प्रस्तुति दे रहे थे स्टैंडअप शो में

उन्होंने उस छात्र को धमकाते हुए अंग्रेजी में कहा, जिसका हिंदी अनुवाद यह है कि, 'मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं. जिस दिन आपने निरमा विश्वविद्यालय परिसर के किसी भी प्रोफेसर का अपमान करने की सोचा, तो आप हमेशा के लिए चले जाएंगे.'

यह कार्यक्रम निरमा यूनिवर्सिटी के EI कोर्स के टेक्नोफोरा प्रोग्राम के तहत आयोजित किया गया था. इस स्टैंडअप शो में कॉमेडियन रजत सूद प्रस्तुति दे रहे थे. तभी EC डिपार्टमेंट के HOD और प्रोफेसर HK पटेल छात्र के कमेंट से नाराज हो गए और उन्होंने उस छात्र का कॉलर पकड़ लिया.

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रजिस्ट्रार ने मामले की जानकारी होने से किया इनकार

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वहां मौजूद छात्रों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब वायरल हो रहा है. हालांकि, अभी तक यह पता नहीं चला है कि छात्र के कॉलर पकड़े जाने से पहले क्या हुआ था. यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रार जी रामचंद्रन नायर से इस मामले को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसे लेकर कोई जानकारी नहीं है. सूत्रों का कहना है कि प्रोफेसर और छात्र के बीच ही मामला सुलझ गया.

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