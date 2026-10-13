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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातSIR विवाद के बीच, इस राज्य में BJP के लिए खुशखबरी, बड़ी जीत हासिल

SIR विवाद के बीच, इस राज्य में BJP के लिए खुशखबरी, बड़ी जीत हासिल

गुजरात में गांधीनगर महानगरपालिका चुनाव के शुरुआती नतीजों में बीजेपी ने 20 सीटों में से 19 पर अपनी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जबकि एक सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत मिली है.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 13 Oct 2026 12:32 PM (IST)
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गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना पूरी होने के बाद गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ओखा और थारा में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है. 44 सीटों वाली गांधीनगर महानगरपालिका में बीजेपी ने 38 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को 5 सीटें मिलीं. वहीं, एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की. थारा नगरपालिका में बीजेपी ने 19 सीटों पर कब्जा जमाया. इसके अलावा, ओखा नगरपालिका में बीजेपी ने 33 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आईं. गांधीनगर नगर निगम के 11 वार्डों की 44 सीटों के लिए मतदान हुआ था. इस चुनाव में कुल 130 उम्मीदवार मैदान में थे.

गांधीनगर सीट पर पिछले पांच साल से बीजेपी का कब्जा

गांधीनगर नगर निगम सीट पर पिछले पांच साल से बीजेपी जमी हुई है. मगर इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है. इस नगर निगम चुनाव में 11 वार्डों की 44 सीटों में लगभग 2.59 लाख वोटर हैं. देवभूमि द्वारका की ओखा नगर पालिका में 9 वार्डों की 32 सीटों के लिए गिनती अभी चल रही है, मगर चार सीटें निर्विरोध जीती गई थीं। बाकी बची सीटों के लिए कुल 75 उम्मीदवार मैदान में थे.

बता दें कि गांधीनगर निकाय चुनाव में 44 सीटों पर पिछली बार 2021 में चुनाव हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 44 में से 41 सीटो पर अपनी जीत दर्ज की थी. वहीं कांग्रेस को यहां से दो और आम आदमी पार्टी को एक सीट मिली थी.

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इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) का इस्तेमाल सी ही हुई वोटिंग

राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, गांधीनगर में वोटिंग प्रतिशत 59.25% रहा, जबकि थारा में 81.18% और ओखा में 63.27% वोटिंग हुई. वहीं राज्य चुनाव आयोग के संयुक्त आयुक्त एन के दामोर ने कहा कि चुनाव में मतदान शांति ठंग से हुए और चुनाव को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) का इस्तेमाल करके ही कराए गए थे. गुजरात निकाय चुनाव में तीन स्थानीय निकायों पर रविवार (11 अक्टूबर) को वोट डाले गए थे, जिस पर आज (13 अक्टूबर) सुबह से वोटों की गिनती चल रही है.

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About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर स्टेट्स टीम में काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की खबरों के एक्सपर्ट हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 13 Oct 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
GUJARAT NEWS Gandhinagar News
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