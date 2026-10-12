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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातगुजरात में कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी की बढ़ीं मुश्किलें, गांधीनगर में FIR दर्ज

गुजरात में कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी की बढ़ीं मुश्किलें, गांधीनगर में FIR दर्ज

गुजरात में कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी पर गांधीनगर नगर निगम चुनाव के प्रचार के दौरान पेथापुर पुलिस थाने के भीतर हंगामा करने, एक पुलिस निरीक्षक के काम में बाधा डालने समेत कई आरोप हैं.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 12 Oct 2026 08:14 AM (IST)
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गुजरात में कांग्रेस नेता और विधायक जिग्नेश मेवाणी की सरकारी काम में बाधा डालने के कारण मुश्किलें बढ़ गई हैं. जिग्नेश के किलाफ गांधीनगर के पेथापुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है. उनपर गांधीनगर नगर निगम चुनाव के प्रचार के दौरान पेथापुर पुलिस थाने के भीतर हंगामा करने, एक पुलिस निरीक्षक के काम में बाधा डालने और समुदायों के बीच तनाव भड़काने के प्रयास के आरोप लगे हैं. इन आरोपों के तहत कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी  के अलावा सात अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है.   

प्राथमिकी के अनुसार, यह घटना कथित तौर पर 8 अक्टूबर को उस समय हुई जब वार्ड नंबर चार से कांग्रेस उम्मीदवार यूनुस परमार को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया था.  उन पर और उनके सहयोगियों पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एक प्रचारक को धमकाने का आरोप था. 

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अभी गिरफ्तारी नहीं हुई

पेथापुर के पुलिस थाना अधिकारी (PSO) ने पुष्टि की कि रविवार रात को थाने में मेवाणी और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. उन्होंने बताया कि मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पेथापुर पुलिस थाने में तैनात पुलिस निरीक्षक ए. एम. देसाई द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, आठ अक्टूबर को रात करीब 10 बजे पेथापुर के संजरी पार्क में बीजेपी उम्मीदवार के प्रचारक भावेश भावसार को कथित तौर पर परमार और उनके सहयोगियों ने धमकी दी थी. 

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किन धाराओं में मामला दर्ज?

आरोप है कि उन्होंने भावसार को उस इलाके में चुनाव प्रचार करने या प्रवेश करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी. प्राथमिकी के अनुसार, इसके बाद परमार और अन्य अज्ञात सहयोगियों के खिलाफ पेथापुर पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत सौंपी गई थी. 

इन सबके खिलाफ  भारतीय न्याय संहिता (BNS)  की धारा 189(2) गैर-कानूनी रूप से भीड़ के लिए, दंगा करने के लिए धारा 190, धारा 191(2), धारा 221, आपराधिक धमकी के लिए धारा 351(2), धारा 352, धारा 353(1)(b) और धारा 353(1)(c) के तहत मामला दर्ज किया गया है. 

 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 12 Oct 2026 08:14 AM (IST)
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