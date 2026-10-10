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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातअहमदाबाद: नवरात्रि से पहले IV विटामिन ड्रिप का क्रेज, हजारों खर्च कर रहे युवा

अहमदाबाद: नवरात्रि से पहले IV विटामिन ड्रिप का क्रेज, हजारों खर्च कर रहे युवा

नवरात्रि से पहले अहमदाबाद के युवाओं में IV विटामिन ड्रिप का क्रेज बढ़ रहा है. वहीं डॉक्टरों ने इसके जोखिमों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 10 Oct 2026 11:37 AM (IST)
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अहमदाबाद में नवरात्रि से पहले युवाओं के बीच IV विटामिन ड्रिप का चलन बढ़ रहा है. गरबा खेलने के दौरान ऊर्जा बनाए रखने और त्वचा में निखार लाने की उम्मीद में लोग इस ट्रीटमेंट पर हजारों रुपये खर्च कर रहे हैं. हालांकि, डॉक्टरों ने इसके इस्तेमाल में सावधानी बरतने की सलाह दी है.

नवरात्रि में लगातार नौ रातों तक गरबा खेलने और दिन में काम करने के कारण कई लोगों को थकान महसूस होती है. ऐसे में कुछ युवा जल्दी ऊर्जा पाने और चेहरे पर निखार लाने के लिए IV ड्रिप को विकल्प के तौर पर देख रहे हैं. इसमें विटामिन सी, बी विटामिन, जिंक और ग्लूटाथियोन जैसे तत्व शामिल होते हैं.

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एक सेशन के लिए हजारों रुपये खर्च

एनडीटीवी के मुताबिक, अहमदाबाद में IV ड्रिप के एक सेशन की कीमत क्लिनिक और इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्मूलेशन के आधार पर 4,000 से 10,000 रुपये तक है. वहीं, नवरात्रि के लिए तैयार किए गए विशेष पैकेज की कीमत 15,000 रुपये तक पहुंच सकती है. सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड की चर्चा के बीच युवा पेशेवर ही नहीं, 30 और 40 साल की उम्र के लोग भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

एक डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट ने बताया कि काम की डेडलाइन और गरबा की रिहर्सल के कारण उन्हें थकान हो रही थी. दोस्तों की सलाह पर उन्होंने IV ड्रिप लेने के बारे में सोचा. वहीं, एक और शख्स ने इसे लगातार कई रातों तक गरबा खेलने और सुबह काम पर जाने से होने वाली थकान से निपटने का अस्थायी उपाय मानते हैं.

डॉक्टरों ने दी सावधानी बरतने की सलाह

डॉक्टरों के मुताबिक, IV ड्रिप लेने से पहले चिकित्सकीय जांच और डॉक्टर की निगरानी जरूरी है. इसमें पोषक तत्वों की अधिक मात्रा हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होती, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से कोई बीमारी है.

इस तरह के ट्रीटमेंट से एलर्जी और शरीर में जरूरत से ज्यादा तरल जमा होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. नसों के जरिए विटामिन देने का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति को इससे फायदा होगा.

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विशेषज्ञों के मुताबिक, ऊर्जा बढ़ाने और त्वचा में निखार के दावों को लेकर सावधानी जरूरी है. अगर शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं है, तो ऐसी ड्रिप की जरूरत भी नहीं हो सकती. इसलिए केवल खूबसूरती या फिटनेस के लिए इसे लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 10 Oct 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
Ahmedabad News GUJARAT NEWS Navaratri 2026
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