हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातगुजरात की महिला डॉक्टर हत्या के लिए 15 लाख की सुपारी, वारदात से पहले 6 आरोपी गिरफ्तार

गुजरात की महिला डॉक्टर हत्या के लिए 15 लाख की सुपारी, वारदात से पहले 6 आरोपी गिरफ्तार

Gujarat News: झुंझुनू पुलिस ने गुजरात की महिला डॉक्टर की हत्या की 15 लाख की सुपारी की योजना को वारदात से पहले नाकाम किया. इस मामले में छह आरोपियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया.

By : मुबारिक खान | Updated at : 09 Dec 2025 11:29 AM (IST)
झुंझुनू जिले की पिलानी पुलिस ने एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए गुजरात की एक महिला डॉक्टर की हत्या की साजिश को वारदात से ठीक पहले नाकाम कर दिया है. मामले में अवैध हथियार के साथ छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि यह मामला एक स्थानीय रंगदारी के लिए फायरिंग की जांच से शुरू हुआ, जिसमें मुख्य आरोपी हिमांशु जाट ने पूछताछ में कबूला कि उसने और उसके साथियों ने ₹15 लाख की सुपारी लेकर गुजरात में महिला डॉक्टर की हत्या की योजना बनाई थी.

आरोपियों की पहचान और बरामद हथियार

पुलिस ने इस सुपारी हत्याकांड के षड्यंत्र में शामिल 6 आरोपियों भुपेन्द्र कुमार मेघवाल (20) निवासी लिखवा थाना पिलानी, आकाश उर्फ बिटटू मेघवाल (21), मनोज मेघवाल (30) निवासी पाथडिया थाना पिलानी और अनुज शर्मा (22) निवासी पीलोदा थाना सूरजगढ़ को जयपुर, गुजरात, पिलानी से और हिमांशु जाट (19) निवासी नरहड़ थाना पिलानी, सचिन उर्फ कालु मेघवाल (24) निवासी लिखवा को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है. आरोपियों से हत्या के लिए खरीदा गया एक पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, 4 खाली कारतूस के खोल जब्त की गई है.

हत्या की योजना नाकाम, डीएसटी और साइबर सेल ने किया पर्दाफाश

आरोपियों ने एडवांस राशि लेकर जयपुर से हथियार खरीदे थे और गुजरात जाकर टारगेट की रैकी भी की थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के कारण वे हत्या को अंजाम नहीं दे पाए थे. झुंझुनू पुलिस ने डीएसटी और साइबर सेल की मदद से देशभर में दबिश देकर घटना घटित होने से पहले ही इस बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 09 Dec 2025 11:29 AM (IST)
Gujarat Police Jhunjhunu News GUJARAT NEWS Seized Weapons
