गुजरात के वलसाड में औरंगा नदी पर बन रहा नया पुल ढहा, 4 मजदूर हुए घायल

गुजरात में अचानक एक निर्माणाधीन पुल के गिरने का मामला सामने आया है. वलसाड जिले के वापी शहर में औरंगा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का बांस से बना अस्थायी स्टक्चर एकदम से गिर गया, जिसमें दबने के कारण चार श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

यह हादसा आज (12 दिसंबर) सुबह करीब नौ बजे कैलाश रोड पर हुआ और घटना के वक्त साइट पर 100 से ज्यादा श्रमिक मौजूद थे. घायलों को तुरंत रेस्क्यू कर पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. यह हादसा निर्माण सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है और प्रशासन द्वारा इसे गंभीरता से लिया जा रहा है.

हादसे के बाद मची अफरा-तफरी

हादसा तब हुआ जब औरंगा नदी पर दो पिलर के बीच बने बांस के प्लैटफॉर्म का सहारा टूट गया और नीचे काम कर रहे श्रमिकों पर गिर गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गिरने की आवाज तेज थी और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल श्रमिकों को रेस्क्यू किया. आसपास के लोग भी मदद के लिए जुट गए और राहत कार्य में प्रशासन का साथ दिया.

हादसे के तुरंत बाद पहुंची राहत कार्रवाई

घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने के बाद क्रेन की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया. फायर विभाग ने बताया कि यदि तुरंत कार्रवाई न होती तो नुकसान और बड़ा हो सकता था. स्थानीय प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया है ताकि आम राहगीरों को परेशानी न हो और राहत कार्य सुचारू रूप से चलता रहे. यह घटना यह स्पष्ट करती है कि निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों का पालन कितना आवश्यक है.

घटना के बाद SDM वलसाड विमल पटेल ने एएनआई को दिए बयान में कहा, "औरंगा नदी पर पुल के निर्माण के दौरान एक गर्डर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे पुल गिर गया. निर्माण स्थल पर 105 मजदूर मौजूद थे. इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है."

उन्होंने बताया कि प्राथमिक शिकायत दर्ज करने के बाद विस्तृत जांच की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि स्टक्चर गिरने का कारण क्या था. प्रशासन ने ठेकेदार कंपनी को सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के निर्देश दिए हैं, ताकि निर्माण कार्य सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़े.