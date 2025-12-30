गुजरात: अहमदाबाद में दो गुटों में पथराव, कई लोग घायल, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद

अहमदाबाद जिले के साणंद तालुका के कलाना गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में झगड़े के बाद पत्थरबाजी की घटना हुई है. सोमवार (29 दिसंबर) रात को हुए पत्थरबाजी के बाद मंगलवार (30 दिसंबर) सुबह फिर से हालात बिगड़ गए. पुलिस ने गांव में लगे कैमरे का DVR भी जब्त कर लिया. इसके साथ ही पुलिस ने गांव में तलाशी शुरू कर दी है.

'तुम सामने क्यों देख रहे हो'

SP और डिप्टी SP समेत पुलिस की टीम गांव पहुंची. मिली जानकारी के मुताबिक, साणंद के कलाना गांव में रहने वाले दो गुटों के युवकों के बीच पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर डाली गई एक पोस्ट को लेकर विवाद चल रहा है. सोमवार को एक गुट के युवक को दूसरे गुट के युवकों ने यह कहते हुए पीटा कि 'तुम सामने क्यों देख रहे हो' इसके बाद दोनों गुटों के लोग इकट्ठा हो गए और मारपीट करने लगे. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है.

कलाना गांव में कड़ी की गई सुरक्षा

आज सुबह फिर से हालात बिगड़ गए और पत्थरबाजी शुरू हो गई. पुलिस की अलग-अलग टीमों ने कलाना गांव पहुंचकर हालात को काबू में किया. कलाना गांव साणंद GIDC पुलिस स्टेशन एरिया में है. गांव में सुरक्षा को कड़ा किया गया और फिलहाल शांति है. जिन लोगों पर शक है उनसे पूछताछ चल रही है. पुलिसने बताया जो लोग इसमें शामिल हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. एसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर वर्चस्व की लड़ाई से यह मामला शुरू हुआ और पथराव तक पहुंच गया.

अब तक 42 लोगों को हिरासत में लिया गया- पुलिस

पुलिस ने बताया कि दो बाइक वाले एक दूसरे के सामने आए. 'तुमने मेरी तरफ क्यों देखा' ईगो टसल (वर्चस्व की लड़ाई) में उनका आपस में झगड़ा हुआ. उस झगड़े का किसी ने वीडियो बना दिया. ये वीडियो दोनों गुटों के ग्रूप्स में पहुंचा और विवाद बढ़ गया. पुलिस ने कहा कि पत्थरबाजी के पांच-सात मिनट बाद ही पुलिस पहुंच गई. अब तक 42 लोगों को हिरासत में लिया गया है.