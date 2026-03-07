गुजरात के गांधीनगर में नगर निगम की दो महिला कर्मचारियों की खुदकुशी का मामला सामने आया है. गांधीनगर सिविक बॉडी की दो महिला कर्मचारियों ने कथित तौर पर नहर में कूदकर अपनी जान दे दी. पुलिस ने शनिवार (07 मार्च) को इस बारे में जानकारी दी. एक अधिकारी ने बताया कि मृतक सेजल पटेल (26) और रिपल रावत (24) अहमदाबाद की निवासी थीं और हाल ही में गांधीनगर नगर निगम में कर्मचारी के तौर पर भर्ती हुई थीं.

अडालज पुलिस के इंस्पेक्टर एल डी ओदेदारा ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार रात करीब 8 बजे नाभोई नहर में कूदने से पहले एक महिला ने अपने परिवार को बताया था कि वह अपनी सहेली के साथ आत्महत्या करने जा रही है. उन्होंने बताया कि परिवार वालों ने महिलाओं से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके मोबाइल फोन बंद थे.

पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को सौंपे गए शव

अधिकारी ने आगे बताया कि पुलिस ने दमकल विभाग की मदद से शव बरामद किए, जिन्हें पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को सौंप दिया गया. उन्होंने बताया कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. वहीं खुदकुशी की वजह का भी अभी तक पता नहीं चल पाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

गांधीनगर में हेड कांस्टेबल ने की थी खुदकुशी

इससे पहले गांधीनगर में एक पुलिस हेड कांस्टेबल की खुदकुशी का मामला सामने आया था. गांधीनगर के सेक्टर-7 पुलिस स्टेशन में तैनात एक पुलिस हेड कांस्टेबल 23 जनवरी 2026 को अपने आवास पर मृत पाए गए. मृतक की पहचान पेथापुर निवासी उपेंद्रसिंह वाघेला के तौर पर हुई थी. वाघेला बीमारी की छुट्टी पर घर आए थे. पुलिस के मुताबिक, वाघेला अपने घर की ऊपरी मंजिल पर छत के पंखे से लटके हुए मिले. इसके बाद परिवार के सदस्यों ने इस घटना की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी थी. इस दौरान भी पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था.