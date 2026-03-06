हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातGujarat Weather: गुजरात में मार्च की शुरुआत में ही लू का कहर, भीषण गर्मी की चेतावनी जारी, जानें मौसम का हाल

Gujarat Weather: गुजरात में मार्च की शुरुआत में ही लू का कहर, भीषण गर्मी की चेतावनी जारी, जानें मौसम का हाल

Gujarat Weather: गुजरात मौसम विभाग ने लू को लेकर भविष्यवाणी की है. मार्च की शुरुआत के साथ ही राज्य में पांच दिन कुछ क्षेत्रों में तापमान बढ़ने की संभावना है. जानिए आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

By : एबीपी गुजराती डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 06 Mar 2026 06:51 PM (IST)
Gujarat Weather Update: गुजरात राज्य में अभी तो मिश्रित मौसम का अनुभव हो रहा है. दोपहर में गर्मी का अनुभव हो रहा है जबकि रात में ठंड का अनुभव होता है. राज्य के मौसम विभाग ने लू लहर को लेकर भविष्यवाणी की है. गुजरात में भीषण गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है. मार्च की शुरुआत के साथ ही राज्य में पांच दिन  कुछ क्षेत्रों में तापमान बढ़ने की संभावना है. सौराष्ट्र-कच्छ और दक्षिण गुजरात के क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ेगी. अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है.​​​​​​​

मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक,  आज और कल सौराष्ट्र-कच्छ में तापमान बढ़ने की संभावना है. जबकि रविवार से समुद्री क्षेत्रों में भी लू लहर की संभावना व्यक्त की गई है. तटीय क्षेत्रों में भी न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है. अहमदाबाद सहित राज्य भर में तापमान बढ़ रहा है. इस दौरान मौसम विभाग द्वारा 5 दिन यानी  10 मार्च तक लू लहर की भविष्यवाणी की गई है.  

तापमान में दो से तीन डिग्री की वृद्धि होगी

मार्च महीने की शुरुआत के साथ ही राज्य में कड़ी गर्मी पड़ने की शुरुआत हो गई है. तब मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों में अलग-अलग शहरों में लू लहर की संभावना व्यक्त की है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के बाद राज्य में अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री की वृद्धि होगी. आज और कल भावनगर शहर में लू लहर की संभावना व्यक्त की गई है. 

अहमदाबाद, अमरेली और केशोड में तापमान 37.7 डिग्री पर पहुंचा

तारीख 8, 9 और 10 मार्च को सौराष्ट्र के भावनगर, पोरबंदर, गिर सोमनाथ तो दक्षिण गुजरात के भरूच, नवसारी, सूरत, वलसाड में लू लहर की संभावना व्यक्त की गई है.  इन तीन दिनों में संघ प्रदेश दीव और दमन में भी लू लहर की संभावना है. आज के तापमान की बात करें तो  भावनगर में सबसे ऊंचा 38 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है.  जबकि राजकोट में 37.9 डिग्री, भावनगर के महुवा में 37.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. जबकि अहमदाबाद, अमरेली और केशोड में तापमान का पारा बढ़कर 37.7 डिग्री पर पहुंच गया है.

विश्व कप फाइनल में तापमान का पारा 37 डिग्री के आसपास रहने की संभावना

सुरेंद्रनगर में 37.5 डिग्री, डीसा में 37.3 डिग्री तो गांधीनगर और वडोदरा में 37.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है. अहमदाबाद में खेले जाने वाले टी-20 विश्व कप के फाइनल के दिन तापमान का पारा 37 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. वर्तमान में उत्तर-पश्चिम दिशा की हवाएं चल रही हैं. खासकर दक्षिण गुजरात के तट पर हवा का असर अधिक देखा जा रहा है.         

Published at : 06 Mar 2026 06:51 PM (IST)
