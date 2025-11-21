एक्सप्लोरर
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कीर्ति पटेल पर गुजरात पुलिस ने लगाया PASA, लगे हैं ये गंभीर आरोप
Kirti Patel News: कीर्ति पटेल के खिलाफ कई थानों में 9 गंभीर अपराध दर्ज हैं, इनमें सोशल मीडिया के जरिए धमकी देने, बदनामी करने और समझौते के नाम पर पैसे ऐंठने के आरोप भी शामिल हैं.
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कीर्ति पटेल पर कापोद्रा पुलिस ने पासा लागू किया है. चर्चाओं में रहने वाली कीर्ति पटेल को वडोदरा की मध्यस्थ जेल में भेजा गया था. कीर्ति पटेल पर आरोप है कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को धमकाकर वसूली करवाती थी.
बार-बार अपराध करने की आदत के आरोप को लेकर कापोद्रा पुलिस ने उसके खिलाफ पासा कार्रवाई की है. कीर्ति पटेल के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में कुल 9 गंभीर अपराध दर्ज हैं. सोशल मीडिया के जरिए धमकी देने, बदनामी करने और समझौते के नाम पर पैसे ऐंठने के आरोप भी शामिल हैं.
