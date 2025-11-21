सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कीर्ति पटेल पर गुजरात पुलिस ने लगाया PASA, लगे हैं ये गंभीर आरोप

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कीर्ति पटेल पर कापोद्रा पुलिस ने पासा लागू किया है. चर्चाओं में रहने वाली कीर्ति पटेल को वडोदरा की मध्यस्थ जेल में भेजा गया था. कीर्ति पटेल पर आरोप है कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को धमकाकर वसूली करवाती थी.

बार-बार अपराध करने की आदत के आरोप को लेकर कापोद्रा पुलिस ने उसके खिलाफ पासा कार्रवाई की है. कीर्ति पटेल के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में कुल 9 गंभीर अपराध दर्ज हैं. सोशल मीडिया के जरिए धमकी देने, बदनामी करने और समझौते के नाम पर पैसे ऐंठने के आरोप भी शामिल हैं.