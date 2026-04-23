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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातGujarat News: निकाय चुनाव में 724 सीटों पर BJP की निर्विरोध जीत, कांग्रेस के आरोपों पर क्या बोले अनिल पटेल

Gujarat News: निकाय चुनाव में 724 सीटों पर BJP की निर्विरोध जीत, कांग्रेस के आरोपों पर क्या बोले अनिल पटेल

Gujarat News In Hindi: गुजरात निकाय चुनाव में 724 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीती है. बीजेपी प्रवक्ता अनिल पटेल ने कहा कि कांग्रेस को कई जगह उम्मीदवारों की कमी का सामना करना पड़ा है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 23 Apr 2026 09:09 AM (IST)
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गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. अहमदाबाद सहित राज्यभर में कुल 724 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना चर्चा का विषय बना हुआ है. इनमें महानगरपालिका की 43 सीटें, नगरपालिका की 377, जिला पंचायत की 52 और तालुका पंचायत की 252 सीटें शामिल हैं. इस पर बीजेपी प्रवक्ता अनिल पटेल ने कहा कि कांग्रेस को कई जगह उम्मीदवारों की कमी का सामना करना पड़ा, जिसके चलते कई सीटों पर मुकाबला ही नहीं हो सका. वर्तमान में कांग्रेस पार्टी ने 8443 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं.

वहीं कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर उम्मीदवारों को धमकाकर नाम वापस लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं. इन आरोपों पर पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतारे जरूर, लेकिन उनमें कई गैर-गंभीर थे और कुछ को सामाजिक दबाव में चुनाव मैदान में उतारा गया.

चुनाव के बाद बीजेपी पर झूठे आरोप लगाती है कांग्रेस

प्रदेश भाजपा मुख्य प्रवक्ता अनिल पटेल ने कहा कि कांग्रेस स्थानीय निकाय चुनाव में 10,000 उम्मीदवार भी नहीं ढूंढ सकी. 724 उम्मीदवार निर्विरोध घोषित हुए हैं. जैसे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वैसे ही फॉर्म वापस लेने का भी अधिकार है. वडोदरा में भूमी प्रजापति और कनु प्रजापति को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा फॉर्म वापस लेते समय परेशान किया गया. उन्होंने कहा कि फॉर्म वापस लेते समय उन पर हमला किया गया. महिला उम्मीदवारों को लिफ्ट में बंद कर दिया गया. कनुभाई की कार के शीशे तोड़ दिए गए. बीजेपी विधायक पर हमला किया गया. विधायक के साथ धक्का-मुक्की की गई. कांग्रेस के गैर-गंभीर उम्मीदवार प्रचार नहीं कर रहे हैं.

उन्होंने बीजेपी द्वारा सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के आरोप पर कहा कि हर चुनाव के बाद बीजेपी पर झूठे आरोप लगाना कांग्रेस की पुरानी आदत है. कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिलने पर क्यूआर कोड के जरिए उम्मीदवार ढूंढने पड़े. उम्मीदवारों के फॉर्म भरवाने के बाद उन्हें छिपाया गया. उम्मीदवारों को रिसॉर्ट में एक जगह रखा गया.

ये भी पढ़िए- गुजरात में 2,500 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी, 3 बैंक अधिकारी गिरफ्तार, अब तक 20 लोग दबोचे

कांग्रेस का जनता और कार्यकर्ताओं से टूट गया जुड़ाव

प्रदेश भाजपा मुख्य प्रवक्ता अनिल पटेल ने कहा कि  कांग्रेस ने “उम्मीदवार छुपाओ अभियान” शुरू किया. 28 अप्रैल को दोपहर 12 बजे के बाद कांग्रेस “मुंह छुपाओ अभियान” शुरू करेगी.  कुछ जगहों पर कांग्रेस समय पर मेंडेट पहुंचाने में विफल रही. कड़ी नगरपालिका में कांग्रेस उम्मीदवारों ने फॉर्म ही नहीं भरे. कांग्रेस का जनता और कार्यकर्ताओं से जुड़ाव टूट गया है. कांग्रेस चुनाव के समय पांच साल में एक बार आती है. इसके बाद कांग्रेस नजर नहीं आती. उम्मीदवार न मिलने पर कांग्रेस ने कुछ जगहों पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को टिकट दिया. इसका जवाब जनता 26 तारीख को देगी.

ये भी पढ़िए- गुजरात: वलसाड में पिकअप पलटने से बड़ा सड़क हादसा, 7 की मौत, कई लोगों की हालत नाजुक

Input By : Praveen Chavda
Published at : 23 Apr 2026 09:09 AM (IST)
Tags :
Gujarat Election Gujarat News Congress Ahmedabad News BJP Anil Patel
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