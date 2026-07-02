गुजरात: कई इलाकों में तेज बारिश, जूनागढ़ में सड़क के गड्ढे में गिरा दंपति, अस्पताल में भर्ती

गुजरात के कई इलाकों में आज (02 जुलाई) सुबह से लगातार बारिश हो रही है. कई जगह पर जलजमाव की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. जूनागढ़ के आजाद चौक इलाके में पहली बारिश में ही बाइक पर सवार दो लोग सड़क पर बने गड्ढे में गिर पड़े. सड़क खोदने के बाद सही ढंग से मरम्मत न होने के कारण दुर्घटना हुई.

बाइक चला रहे शख्स को गंभीर चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. गुजरात के जूनागढ़ में हुई ये दुर्घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.

गुजरात के 109 तहसील में तेज बारिश

गुजरात में मानसून के दस्तक के साथ ही कई जिलों में भारी बारिश हो रही है. राज्य के अलग अलग जिलों में सुबह से अबतक 109 तहसील में तेज बारिश हुई है. जूनागढ के मांगरोल में 9 इंच से ज्यादा बारिश हुई है. बारिश की वजह से कई जिलों में जगह-जगह पर जलभराव की स्थिति है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

भारी बारिश की वजह से कई जगह गाड़ियां हो गईं बंद

बारिश के दौरान कई जगहों पर सड़क पर पानी का बहाव तेज दिखा. राजकोट के उपलेटा में भारी बारिश के चलते कई गाड़ियां चलते-चलते बंद हो गईं. दूसरी तरफ मानसून की बारिश से किसानों में खुशी छाई है.

एसडीआरएफ की 11 कंपनियों के 1,036 जवानों की तैनाती

गुजरात पुलिस ने पूरे प्रदेश में मानसून पूर्व तैयारियों और आपदा प्रबंधन की समीक्षा की और इस सिलसिले में राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की 11 कंपनियों के 1,036 जवानों को तैनात किया. अधिकारियों ने बताया कि बुधवार (01 जुलाई) को यहां पुलिस भवन में राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जी. एस. मलिक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें विभिन्न जिलों के एसपी और विभिन्न इकाइयों के अधिकारी शामिल हुए.

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