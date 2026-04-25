गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव से एक दिन पहले मेहसाणा में कांग्रेस और BJP समर्थकों के बीच हुई झड़प के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक उम्मीदवार के रिश्तेदार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि दो लोग घायल हो गए. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी.

पुलिस के अनुसार, मेहसाणा नगर निगम की वार्ड संख्या चार से BJP उम्मीदवार महेंद्र चौधरी के भतीजे मितेन चौधरी (21) पर शुक्रवार देर रात करीब चार लोगों ने हमला किया.

पुलिस उपाधीक्षक मिलाप पटेल ने बताया कि हमलावरों में कांग्रेस उम्मीदवार नीलाबेन चौधरी के पति भरत चौधरी और उनका बेटा धवल चौधरी शामिल हैं.

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अधिकारियों ने दी ये जानकारी

अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के पास चाकू, लाठी और पाइप थे और उन्होंने “पूर्व नियोजित साजिश” के तहत तावड़िया चौराहे के पास रात करीब 12:40 बजे मितेन और उसके साथियों से बहस की, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गई. उन्होंने कहा कि झगड़े के दौरान मितेन को चाकू मार दिया गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. इस घटना में धीमंत चौधरी और भरत चौधरी भी घायल हुए हैं.

पुलिस ने बताया कि मेहसाणा ‘ए’ डिवीजन थाने में भरत समेत चार लोगों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं.

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पोस्टमार्टम के बाद मितेन का शव तावड़िया गांव ले जाया गया, जहां कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच अंतिम यात्रा निकाली गई. यात्रा में बड़ी संख्या में चौधरी समुदाय के लोग और स्थानीय निवासी शामिल हुए.

गुजरात में 26 अप्रैल को मेहसाणा समेत 15 नगर निगमों, 84 नगरपालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों के लिए कुल 9,992 प्रतिनिधियों के चुनाव होंगे. मतगणना 28 अप्रैल को की जाएगी.