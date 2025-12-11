Mehsana News: केवल 9 महीनों में 341 नाबालिग गर्भवती, कडी और मेहसाणा के आंकड़े जानकर चौंक जाएंगे

Gujarat News: गुजरात के मेहसाणा जिले के स्वास्थ्य विभाग के सर्वेक्षण में सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ गंभीर सवाल खड़े करने वाले आंकड़े सामने आए हैं. अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक केवल 9 महीने की अवधि में जिले में कुल 341 नाबालिग लड़कियां गर्भवती पाई गई हैं. इनमें सबसे ज्यादा कडी तालुका में 88 और मेहसाणा तालुका में 80 मामले सामने आए हैं. ये सभी नाबालिग 13 से 17 साल की उम्र वर्ग की हैं, जो बाल विवाह और सामाजिक जागरूकता की कमी की ओर इशारा करती हैं.

समाज के लिए चिंता का विषय, किशोरियां बन रही हैं मां

मेहसाणा जिला स्वास्थ्य विभाग के हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में चौंकाने वाली वास्तविकता सामने आई है. जिले में कुल 22,812 गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण हुआ था, जिनमें से 341 तो ऐसी लड़कियां हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है. कानूनी रूप से यह उम्र विवाह या गर्भधारण के लिए उचित नहीं है, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में नाबालिगों के गर्भवती होने से तंत्र हरकत में आ गया है.

उम्र वर्ग के मुताबिक चौंकाने वाले आंकड़े

आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति की गंभीरता समझ में आती है. गर्भवती पाई गई नाबालिगों में:

14 साल: 2 लड़कियां

15 साल: 34 लड़कियां

16 साल: 76 लड़कियां

17 साल: 229 लड़कियां

इसके अलावा, 18 साल की 588 और 19 साल की 852 युवतियां भी गर्भवती पाई गई हैं, जो कम उम्र में विवाह और मातृत्व की दिशा दर्शाती हैं.

किस तालुका में स्थिति गंभीर?

तालुकावार आंकड़े देखें तो औद्योगिक नगरी कहे जाने वाले कडी में सबसे ज्यादा 88 नाबालिग गर्भवती पाई गई हैं. जबकि जिला मुख्यालय मेहसाणा में 80 नाबालिगों का समावेश है. ये आंकड़े दर्शाते हैं कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में यह समस्या व्याप्त है.

स्वास्थ्य विभाग और बाल सुरक्षा इकाई की कार्रवाई

इस मामले में प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी घनश्याम गढ़वी ने बताया कि इन सभी मामलों को एएनसी (Antenatal Care) के रूप में दर्ज किया गया है. कम उम्र होने के कारण इन लड़कियों का वजन कम होता है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें न्यूट्रिशन किट देकर स्वास्थ्य की विशेष देखभाल की जा रही है. हालांकि, इन नाबालिगों की शादी हुई है या नहीं? यह जांच का विषय है. फिलहाल इस दिशा में समीक्षा करने का काम धनंजय त्रिवेदी से चल रहा है.

12 साल की एक किशोरी गर्भवती पाई गई

इस सर्वेक्षण के दौरान एक अत्यंत चौंकाने वाला मामला भी सामने आया था, जिसमें केवल 12 साल की एक किशोरी गर्भवती पाई गई थी. समाज सुरक्षा विभाग और बाल सुरक्षा इकाई की दखल के बाद परिवार की काउंसलिंग करके 4 दिसंबर को गर्भपात कराया गया था.

समाज सुरक्षा अधिकारी आरतीबेन के मुताबिक, इस मामले में बाल विवाह कराने वाले पिता के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज की जा सकती है. इसके अलावा, निरक्षर किशोरी को शिक्षा देने की जिम्मेदारी अब बाल सुरक्षा इकाई ने उठाई है. तंत्र के बाल विवाह के सबूत एकत्रित करने का काम भी शुरू कर दिया गया है.