Gujarat: अहमदाबाद में बड़ी कार्रवाई! ये परमिशन न होने पर 13 स्कूलों को MMC ने कर दिया सील

Ahmedabad News: गुजरात के अहमदाबाद महानगर पालिका (AMC) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के अलग-अलग इलाकों में चल रहे 13 स्कूलों को सील कर दिया. मनपा ने इन स्कूलों को पहले बीयू (बिल्डिंग यूज) परमिशन और सभी ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करने के लिए कहा था, लेकिन स्कूल प्रशासन ने दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए. इसके बाद AMC ने जांच की और नियमों के उल्लंघन के चलते स्कूलों को सील कर दिया.

किन स्कूलों पर कार्रवाई हुई?

मनपा ने सरखेज, मकरबा, जुहापुरा और बोपल इलाके में स्थित स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की. जिन स्कूलों को सील किया गया, उनमें शामिल हैं बोपल (किड्जी प्री-स्कूल, यूरो किड्स, एंशिएंट स्प्राउट, कैनकिड्स), जुहापुरा (न्यू एज स्कूल, बचपन प्ले स्कूल, नेशनल स्कूल, ए-आजम स्कूल)और सरखेज (गुलशन-ए-मेहर स्कूल).

इन स्कूलों के पास बीयू परमिशन नहीं थी, जो किसी भी भवन में स्कूल चलाने के लिए अनिवार्य होती है. AMC ने नियम उल्लंघन को गंभीर मानते हुए तत्काल सीलिंग की कार्रवाई की. इस कदम से प्रभावित स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक भी चिन्तित हैं कि आगे बच्चों का अध्ययन कैसे चलेगा.

नकली पुलिस गिरोह पकड़ा गया

अहमदाबाद में एक और बड़ा मामला सामने आया है. वटवा इलाके में व्यापारी से ठगी करने वाले नकली पुलिस गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह गैंग खुद को पुलिस अधिकारी बनकर लोगों से कीमती सामान और पैसे ठगता था.

शिकायत के अनुसार, वटवा के ज्वैलर्स जयसिंह कुशवाह से गिरोह ने पुलिस बनकर संपर्क किया और 53,000 रुपये के सोने के गहने खरीद लिए. इसमें एक सोने की अंगूठी और बालियां शामिल थीं. आरोपी ने व्यापारी को 53,000 रुपये का चेक दिया, लेकिन चेक बाउंस हो गया. इसके बाद व्यापारी ने वटवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

मुख्य आरोपी जितेंद्र जाडेजा गिरफ्तार

जांच में पता चला कि इस ठगी के पीछे जितेंद्रसिंह उर्फ जितेंद्र जाडेजा नाम का व्यक्ति है, जो कई मामलों में शामिल रहा है. पुलिस ने गिरोह को पकड़कर उसके कैंड का पर्दाफाश कर दिया. आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस गिरोह ने कितने लोगों के साथ इसी तरह की ठगी की है.

एक ओर बिना परमिशन के चल रहे स्कूलों पर AMC की कड़ी कार्रवाई शिक्षा संस्थानों की निगरानी के प्रति सख्ती दिखाती है, वहीं दूसरी ओर नकली पुलिस बनकर ठगी करने का मामला सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है.