हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातGujarat: अहमदाबाद में बड़ी कार्रवाई! ये परमिशन न होने पर 13 स्कूलों को MMC ने कर दिया सील

Gujarat: अहमदाबाद में बड़ी कार्रवाई! ये परमिशन न होने पर 13 स्कूलों को MMC ने कर दिया सील

Gujarat News: अहमदाबाद महानगर पालिका ने बीयू परमिशन नहीं होने पर 13 स्कूलों को सील कर दिया. मनपा ने सरखेज, मकरबा, जुहापुरा और बोपल इलाके में स्थित स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की.

By : एबीपी गुजराती डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 10 Dec 2025 11:29 PM (IST)
Preferred Sources

Ahmedabad News: गुजरात के अहमदाबाद महानगर पालिका (AMC) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के अलग-अलग इलाकों में चल रहे 13 स्कूलों को सील कर दिया. मनपा ने इन स्कूलों को पहले बीयू (बिल्डिंग यूज) परमिशन और सभी ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करने के लिए कहा था, लेकिन स्कूल प्रशासन ने दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए. इसके बाद AMC ने जांच की और नियमों के उल्लंघन के चलते स्कूलों को सील कर दिया.

किन स्कूलों पर कार्रवाई हुई?

मनपा ने सरखेज, मकरबा, जुहापुरा और बोपल इलाके में स्थित स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की. जिन स्कूलों को सील किया गया, उनमें शामिल हैं बोपल (किड्जी प्री-स्कूल, यूरो किड्स, एंशिएंट स्प्राउट, कैनकिड्स), जुहापुरा  (न्यू एज स्कूल, बचपन प्ले स्कूल, नेशनल स्कूल, ए-आजम स्कूल)और सरखेज (गुलशन-ए-मेहर स्कूल).

इन स्कूलों के पास बीयू परमिशन नहीं थी, जो किसी भी भवन में स्कूल चलाने के लिए अनिवार्य होती है. AMC ने नियम उल्लंघन को गंभीर मानते हुए तत्काल सीलिंग की कार्रवाई की. इस कदम से प्रभावित स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक भी चिन्तित हैं कि आगे बच्चों का अध्ययन कैसे चलेगा.

नकली पुलिस गिरोह पकड़ा गया

अहमदाबाद में एक और बड़ा मामला सामने आया है. वटवा इलाके में व्यापारी से ठगी करने वाले नकली पुलिस गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह गैंग खुद को पुलिस अधिकारी बनकर लोगों से कीमती सामान और पैसे ठगता था.

शिकायत के अनुसार, वटवा के ज्वैलर्स जयसिंह कुशवाह से गिरोह ने पुलिस बनकर संपर्क किया और 53,000 रुपये के सोने के गहने खरीद लिए. इसमें एक सोने की अंगूठी और बालियां शामिल थीं. आरोपी ने व्यापारी को 53,000 रुपये का चेक दिया, लेकिन चेक बाउंस हो गया. इसके बाद व्यापारी ने वटवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

मुख्य आरोपी जितेंद्र जाडेजा गिरफ्तार

जांच में पता चला कि इस ठगी के पीछे जितेंद्रसिंह उर्फ जितेंद्र जाडेजा नाम का व्यक्ति है, जो कई मामलों में शामिल रहा है. पुलिस ने गिरोह को पकड़कर उसके कैंड का पर्दाफाश कर दिया. आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस गिरोह ने कितने लोगों के साथ इसी तरह की ठगी की है.

एक ओर बिना परमिशन के चल रहे स्कूलों पर AMC की कड़ी कार्रवाई शिक्षा संस्थानों की निगरानी के प्रति सख्ती दिखाती है, वहीं दूसरी ओर नकली पुलिस बनकर ठगी करने का मामला सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है.

और पढ़ें
Published at : 10 Dec 2025 11:29 PM (IST)
Tags :
Ahmedabad News GUJARAT NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर निगरानी के लिए पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
बिहार
नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को दिया पहले से छोटा घर, अब नहीं रख सकेंगे गाय-भैंस, एक गाड़ी की पार्किंग
नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को दिया पहले से छोटा घर, अब नहीं रख सकेंगे गाय-भैंस, एक गाड़ी की पार्किंग
क्रिकेट
रोहित भैया की डांट..., मौका मिला तो मैं भी कप्तान बनना..., यशस्वी जायसवाल ने बोली दिल की बात
रोहित भैया की डांट..., मौका मिला तो मैं भी कप्तान बनना..., यशस्वी जायसवाल ने बोली दिल की बात
बॉलीवुड
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... फिल्म फेस्टिवल से आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल, देखें तस्वीरें
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल
Advertisement

वीडियोज

बेकाबू कार...मच गया हाहाकार, हादसे का वीडियो कंपा देगा! | Gujarat | Greater Noida
Parliament Winter Session: संसद सत्र के बीच जर्मनी जाएंगे Rahul Gandhi? | Amit Shah | Janhit
UP News: 27 को लेकर बड़ी टेंशन में BJP? | SIR Controversy | CM Yogi |ABP News
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल, विपक्ष-सरकार में Nehru-Indira को लेकर घमासान | Seedha Sawal
Aniruddhacharya Controversy: 'बेशर्म' बोल पर लगेगा ब्रेक? | ABP News | Khabar Gawah Hai
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर निगरानी के लिए पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
बिहार
नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को दिया पहले से छोटा घर, अब नहीं रख सकेंगे गाय-भैंस, एक गाड़ी की पार्किंग
नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को दिया पहले से छोटा घर, अब नहीं रख सकेंगे गाय-भैंस, एक गाड़ी की पार्किंग
क्रिकेट
रोहित भैया की डांट..., मौका मिला तो मैं भी कप्तान बनना..., यशस्वी जायसवाल ने बोली दिल की बात
रोहित भैया की डांट..., मौका मिला तो मैं भी कप्तान बनना..., यशस्वी जायसवाल ने बोली दिल की बात
बॉलीवुड
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... फिल्म फेस्टिवल से आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल, देखें तस्वीरें
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल
हेल्थ
Kidney Damage Signs: आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
नौकरी
घरेलू एयरलाइंस में कितने पायलट, अब विदेशी पायलटों को भारत में कैसे मिल सकती है नौकरी?
घरेलू एयरलाइंस में कितने पायलट, अब विदेशी पायलटों को भारत में कैसे मिल सकती है नौकरी?
लाइफस्टाइल
दिल्ली में आज फिर मनेगी दीपावली, जानें रेखा गुप्ता सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
दिल्ली में आज फिर मनेगी दीपावली, जानें रेखा गुप्ता सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
ट्रेंडिंग
Video: पुलिस की गाड़ी ने लिया गलत यू-टर्न तो महिला ने बीच चौराहे पढ़ाया कानून का पाठ- वीडियो वायरल
पुलिस की गाड़ी ने लिया गलत यू-टर्न तो महिला ने बीच चौराहे पढ़ाया कानून का पाठ- वीडियो वायरल
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget