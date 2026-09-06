गुजरात कांग्रेस का BJP पर हमला, चंदे को लेकर SIT जांच की मांग

कांग्रेस की गुजरात इकाई ने गैर-मान्यता प्राप्त दलों को मिले चंदे की SIT जांच की मांग की है. गुजरात कांग्रेस के प्रमुख अमित चावड़ा ने रविवार (06 सितंबर) को कहा कि पार्टी ने 2023-24 में गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अत्यधिक मात्रा में चंदा मिलने संबंधी मीडिया में आई खबरों की एसआईटी जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि जांच से सीनियर बीजेपी नेताओं की संलिप्तता का पता चलेगा.

नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चावड़ा ने कहा कि ‘बीबीसी न्यूज हिंदी’ की एक एनालिसिस से पता चला है कि गुजरात में छह रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 2023-24 में भाजपा को छोड़कर सभी राष्ट्रीय दलों से अधिक चंदा मिला, जबकि उन छह दलों ने केवल एक या दो सीट पर ही चुनाव लड़ा था.

गैर-मान्यता प्राप्त दलों को मिला चंदा मोदी मॉडल- कांग्रेस

गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जीपीसीसी) के अध्यक्ष चावड़ा ने गैर-मान्यता प्राप्त दलों को कथित तौर मिले चंदे को घोटालों का ‘मोदी मॉडल’ बताया. उन्होंने कहा कि मीडिया में आई खबरों के अनुसार, 2023-24 में गुजरात में छह पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को — भाजपा को छोड़कर — राष्ट्रीय दलों से भी अधिक चंदा मिला, जबकि उन्होंने चुनावों में सिर्फ एक या दो उम्मीदवार ही उतारे थे.

पीएम मोदी के ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ संदेश पर तंज

चावड़ा ने आरोप लगाया, ‘‘यही 'मोदी मॉडल' है, जिसमें घोटाले गढ़े जाते हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दावा है कि ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’. लेकिन असलियत यह है कि वे करोड़ों से कम की बात ही नहीं करते.’’ उन्होंने दावा किया कि इनमें से कई गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अपने पंजीकृत पते, घर या कार्यालय पर मौजूद ही नहीं हैं, फिर भी उनके खातों में करोड़ों रुपये का लेन-देन दिखता है.

एसआईटी गठित कर मामले की हो जांच- कांग्रेस

उन्होंने कहा, ‘‘उनका खर्च कुछ लाख रुपये हैं जबकि उनकी कमाई करोड़ों में है. बार-बार खुलासा होने और प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद, कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है. आरोप है कि बीजेपी से जुड़े लोग धन शोधन के लिए इन दलों के खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं.’’ चावड़ा ने कहा, ‘‘मेरा मानना ​​है कि भविष्य में इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी (विशेष जांच दल) गठित की जानी चाहिए. हमने यह भी मांग की है कि हाई कोर्ट के मौजूदा जज की अध्यक्षता वाली एसआईटी इस मामले की जांच करे. इससे वरिष्ठ बीजेपी नेताओं की संलिप्तता भी सामने आएगी.’’

गुजरात में सरकार से लोगों की नाराजगी बढ़ रही- कांग्रेस

उन्होंने आगे कहा कि गुजरात में लोगों की नाराजगी बढ़ रही है और इसका असर 2027 के विधानसभा चुनावों में दिखेगा. चावड़ा ने कहा कि गुजरात में सत्ता और संपत्ति कुछ ही लोगों के फायदे के लिए केंद्रित होती जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के लगभग आधे हिस्से में सूखे जैसे हालात के कारण किसान परेशान हैं. उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होना आम बात हो गई है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है और युवा बेरोजगार हैं.

गुजरात 'उड़ता गुजरात' बनता जा रहा- कांग्रेस

उन्होंने कानून-व्यवस्था को लेकर गुजरात सरकार पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि शराबबंदी के बावजूद, हाल ही में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई. चावड़ा ने कहा, ‘‘कई इलाकों में पेयजल उपलब्ध नहीं है, लेकिन शराब और मादक पदार्थ आसानी से मिल जाते हैं. भाजपा की डबल-इंजन सरकार में गुजरात 'उड़ता गुजरात' बनता जा रहा है.’’

उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस 'जन आक्रोश यात्रा' शुरू कर रही है. इस यात्रा के जरिए वे गुजरात के हर गांव में जाएंगे और किसानों, युवाओं और आदिवासी समुदायों से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे, जिनके जल, जंगल और जमीन विकास के नाम पर छीने जा रहे हैं.

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