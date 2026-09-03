सूरत के 370 टीचर्स पर एक्शन, गुजरात बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग की थी गलती

गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड (GSHSEB) की उत्तर पुस्तिकाओं के मुल्यांकन के समय गलतियां करने वाले शिक्षकों के खिलाफ एक्शन लिया गया है. मार्च 2026 की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गलतिया करने वाले 370 शिक्षकों पर 5.70 लाख का जुर्माना लगाया गया है. ये जुर्माना प्रति अंक 100 रुपए का है, यानि अगर 10 नंबर की गलती हुई है तो प्रति गलती 100 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा.

इसकी जानकारी सूरत के जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. भागीरथ सिंह परमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान दी. इसके अलावा उन शिक्षकों को भी नोटिस भेजा गया है जो उत्तरी पुस्तिका की जांच (मूल्यांकन) की ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे.

गुजरात: CM भूपेंद्र पटेल की कनाडा यात्रा का दूसरा दिन, टाई टोरंटो के उद्यमियों संग बैठक

#WATCH | Surat, Gujarat | On action taken against 370 teachers over negligence in Board Exam answer sheet evaluation, Surat District Education Officer Dr Bhagirath Singh Parmar says, “Following the evaluation of the Class 10 and 12 board exams held in March 2026, the Gujarat… pic.twitter.com/G1PZi14B2l — ANI (@ANI) September 3, 2026

370 शिक्षकों के खिलाफ एक्शन

बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लापरवाही बरतने पर 370 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इसकी जानकारी देते हुए सूरत के जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. भागीरथ सिंह परमार ने कहा, "मार्च 2026 में हुई कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन के बाद, गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस प्रक्रिया के दौरान हुई गलतियों के लिए सूरत के 370 शिक्षकों पर जुर्माना लगाया."

जुर्माना न भरने पर होगी कार्रवाई

उन्होंने आगे बताया, "इन गलतियों के लिए उन पर कुल 5.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया. गलती के लिए जिम्मेदार शिक्षकों पर प्रति अंक100 रुपए का जुर्माना लगाया गया है." उन्होंने बताया कि शिक्षकों को इस संबंध में नोटिस भेज दिया गया है, जो भी शिक्षक तय समय में जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें औपचारिक सुनवाई का सामना करना पड़ सकता है. बोर्ड इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपलों को भी बुला सकता है.

दरअसल, मार्च में हुए पेपर के बाद शिक्षकों ने उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन किया था. इसमें जांच पर मुल्यांकन में गलतियां सामने आईं. इसके बाद बोर्ड ने राज्यभर में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जांच शुरू की और पता लगाया कि किस शिक्षक ने कौन सी उत्तर पुस्तिका का मुल्यांकन किया था और मार्किंग में कितनी गलतियां की. जांच में 370 शिक्षकों की गलतियां सामने आई, जिसके बाद बोर्ड ने उन्हें नोटिस भेजा है और इनपर 5.70 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया.

'भारतीय मुस्लिम के तौर पर...', मोहन भागवत के बयान पर बोलीं मुमताज पटेल