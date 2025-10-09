हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातगुजरात: गरबा में हंगामा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन! गिराए जाएंगे 186 अवैध निर्माण

गुजरात: गरबा में हंगामा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन! गिराए जाएंगे 186 अवैध निर्माण

Gujarat News: गांधीनगर में गरबा आयोजन के दौरान हंगामा करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है. देहगाम तालुका के बहियाल गांव में 24 सिंतबर की रात उपद्रव करने वाले के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 09 Oct 2025 11:10 AM (IST)
Preferred Sources

जरात  के गांधीनगर में जिला प्रशासन बड़ा कदम उठाने जा रहा है. दरअसल, बीते 24 सितंबर को जिले के देहगाम तालुका में नवरात्रि के पर्व पर गरबा का आयोजन रखा गया था. बहियाल गांव में इस कार्यक्रम के दौरान दंगाइयों ने हमला कर दिया था. बहियाल गांव में हुई इस हिंसक घटना के बाद प्रशासन और पुलिस तंत्र सक्रिय हो गए. 

सुबह से ही डेमोलिशन ड्राइव जारी

अब उपद्रवी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. उनके अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है. आज (गुरुवार, 9 अक्टूबर) सुबह से बहियल गांव में बुलडोजर चला कर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है. 

बताया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा बहियाल में जिन 186 अवैध निर्माणों की पहचान की गई थी, वहां अवैध निर्माण करने वालों को 2 दिनों का नोटिस भी जारी किया गया था. 150 में से 70 प्रतिशत से अधिक निर्माण में नवरात्रि में हिंसा फैलाने वाले तत्वों के होने का पता चला था.

पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा RoW

डिप्टी इंजीनियर अक्षय पटेल ने जानकारी दी है, "यहां आर एंड बी राज्य की सड़क पर स्थायी और अस्थायी, दोनों तरह के 135 अतिक्रमण हैं. सड़क पर 18 मीटर का राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) है. इन अतिक्रमणों को हटाने की प्रक्रिया जारी है. आज पूरे 18 मीटर का आरओडब्ल्यू पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा"

अवैध निर्माण स्थल पर 300 पुलिसकर्मी तैनात

इसके लिए गांधीनगर एसपी समेत 300 पुलीसकर्मी मौके पर तैनात है. एसपी ने जानकारी दी कि 24 सितंबर की रात में नवरात्रि गरबा पर हमले की कोशिश की गई थी. पुलिस के अलावा, जिला प्रशासन के सभी विभाग के अधिकारी स्थल पर तैनात किए गए हैं.

Input By : कुशांग सोनी
और पढ़ें
Published at : 09 Oct 2025 11:10 AM (IST)
Tags :
GUJARAT NEWS Gandhinagar News Navratri 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'लोगों के दर्द को हमेशा...', गाजा में थमेगा युद्ध! शांति समझौते पर संयुक्त राष्ट्र ने हमास-इजरायल से क्या कहा
'लोगों के दर्द को हमेशा...', गाजा में थमेगा युद्ध! शांति समझौते पर संयुक्त राष्ट्र ने हमास-इजरायल से क्या कहा
बिहार
Bihar Election 2025 Live: नीतीश कुमार ने बुलाई बैठक, दरभंगा शहरी क्षेत्र से आरके मिश्रा होंगे जन सुराज के उम्मीदवार
नीतीश कुमार ने बुलाई बैठक, दरभंगा शहरी क्षेत्र से आरके मिश्रा होंगे जन सुराज के उम्मीदवार
इंडिया
Bihar Election 2025 Opinion Poll: तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
क्रिकेट
कब तक जडेजा 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर का बड़ा दावा
कब तक जडेजा 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर का बड़ा दावा
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: NDA में सीटों पर फंसा पेंच, BJP ने जारी की संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट
Bihar Elections: RJD की बड़ी बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर | Breaking
Road Accident: Mumbai में रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराई Porsche, उड़ गए परखच्चे
Mayawati slams SP: BSP प्रमुख मायावती का SP पर हमला, 'दोगला चरित्र' बताया
Gandhinagar Garba Violence: गरबा उपद्रवियों पर एक्शन, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'लोगों के दर्द को हमेशा...', गाजा में थमेगा युद्ध! शांति समझौते पर संयुक्त राष्ट्र ने हमास-इजरायल से क्या कहा
'लोगों के दर्द को हमेशा...', गाजा में थमेगा युद्ध! शांति समझौते पर संयुक्त राष्ट्र ने हमास-इजरायल से क्या कहा
बिहार
Bihar Election 2025 Live: नीतीश कुमार ने बुलाई बैठक, दरभंगा शहरी क्षेत्र से आरके मिश्रा होंगे जन सुराज के उम्मीदवार
नीतीश कुमार ने बुलाई बैठक, दरभंगा शहरी क्षेत्र से आरके मिश्रा होंगे जन सुराज के उम्मीदवार
इंडिया
Bihar Election 2025 Opinion Poll: तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
क्रिकेट
कब तक जडेजा 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर का बड़ा दावा
कब तक जडेजा 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर का बड़ा दावा
बॉलीवुड
Karwa Chauth 2025: प्रियंका चोपड़ा ने मेहंदी में हिंदी में लिखवाया पति निक का नाम, बेटी मालती ने भी फ्लॉन्ट किए हाथ
करवा चौथ 2025: प्रियंका चोपड़ा ने मेहंदी में हिंदी में लिखवाया पति निक का नाम, बेटी मालती ने भी फ्लॉन्ट किए हाथ
यूटिलिटी
सिलेंडर फटने से बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके, जरा सी लापरवाही से हो सकता है हादसा
सिलेंडर फटने से बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके, जरा सी लापरवाही से हो सकता है हादसा
हेल्थ
एक किडनी पर कितने दिन तक जिंदा रह सकता है इंसान, जानें क्या होती हैं दिक्कतें?
एक किडनी पर कितने दिन तक जिंदा रह सकता है इंसान, जानें क्या होती हैं दिक्कतें?
शिक्षा
बिहार इलेक्शन में मतदान अधिकारी को मिलेगा इतना पैसा, पहले से ज्यादा हो गई रकम
बिहार इलेक्शन में मतदान अधिकारी को मिलेगा इतना पैसा, पहले से ज्यादा हो गई रकम
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget