गुजरात: गरबा में हंगामा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन! गिराए जाएंगे 186 अवैध निर्माण

जरात के गांधीनगर में जिला प्रशासन बड़ा कदम उठाने जा रहा है. दरअसल, बीते 24 सितंबर को जिले के देहगाम तालुका में नवरात्रि के पर्व पर गरबा का आयोजन रखा गया था. बहियाल गांव में इस कार्यक्रम के दौरान दंगाइयों ने हमला कर दिया था. बहियाल गांव में हुई इस हिंसक घटना के बाद प्रशासन और पुलिस तंत्र सक्रिय हो गए.

सुबह से ही डेमोलिशन ड्राइव जारी

अब उपद्रवी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. उनके अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है. आज (गुरुवार, 9 अक्टूबर) सुबह से बहियल गांव में बुलडोजर चला कर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है.

Gandhinagar, Gujarat: During Navratri in Bahiyal, Dahegam, stone pelting occurred following a controversial social media post, leading to communal clashes. Police registered riot cases against 200 individuals and arrested about 60. The administration is now carrying out… pic.twitter.com/6ekcsXnEw1 — IANS (@ians_india) October 9, 2025

बताया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा बहियाल में जिन 186 अवैध निर्माणों की पहचान की गई थी, वहां अवैध निर्माण करने वालों को 2 दिनों का नोटिस भी जारी किया गया था. 150 में से 70 प्रतिशत से अधिक निर्माण में नवरात्रि में हिंसा फैलाने वाले तत्वों के होने का पता चला था.

पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा RoW

डिप्टी इंजीनियर अक्षय पटेल ने जानकारी दी है, "यहां आर एंड बी राज्य की सड़क पर स्थायी और अस्थायी, दोनों तरह के 135 अतिक्रमण हैं. सड़क पर 18 मीटर का राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) है. इन अतिक्रमणों को हटाने की प्रक्रिया जारी है. आज पूरे 18 मीटर का आरओडब्ल्यू पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा"

Gandhinagar, Gujarat: Deputy Engineer Akshay Patel says, "There are 135 encroachments on the R&B state's road here, both permanent and temporary. The road has an 18-meter Right of Way (ROW). The process of removing these encroachments is ongoing. The entire 18 meters of ROW will… pic.twitter.com/mLT5NtjUpg — IANS (@ians_india) October 9, 2025

अवैध निर्माण स्थल पर 300 पुलिसकर्मी तैनात

इसके लिए गांधीनगर एसपी समेत 300 पुलीसकर्मी मौके पर तैनात है. एसपी ने जानकारी दी कि 24 सितंबर की रात में नवरात्रि गरबा पर हमले की कोशिश की गई थी. पुलिस के अलावा, जिला प्रशासन के सभी विभाग के अधिकारी स्थल पर तैनात किए गए हैं.