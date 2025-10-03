हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gujarat Politics: कौन हैं जगदीश विश्वकर्मा? जिनपर बीजेपी ने गुजरात में लगाया दांव, टूट जाएगा कांग्रेस का समीकरण!

Gujarat BJP President: जगदीश विश्वकर्मा गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं. वे निकोल सीट से विधायक हैं और निर्विरोध चुने गए. आगामी विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 03 Oct 2025 01:05 PM (IST)
Preferred Sources

गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष का चयन हो गया है. जगदीश विश्वकर्मा अब बीजेपी जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे. गुजरात का आगामी विधानसभा चुनाव भी जगदीश विश्वकर्मा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा. माना जा रहा है कि बीजेपी के इस फैसले से कांग्रेस के संगठन पर प्रभाव पड़ सकता है. 

जगदीश विश्वकर्मा (पांचाल) निकोल सीट से विधायक हैं. उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है. उनके विरोध में कोई नामांकन नहीं डाला जा रहा है, जिसके चलते वे निर्विरोध चुने गए. नामांकन पत्र दाखिल करने वाले बीजेपी नेताओं ने उन्हें बधाई देनी भी शुरू कर दी है. वरिष्ठ बीजेपी नेता बाबू जमनदास और सुरेश पटेल ने उन्हें बधाई दी. 

सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ कर चुके हैं काम

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और मंत्री जगदीश विश्वकर्मा पहले भी साथ काम कर चुके हैं. जब जगदीश विश्वकर्मा अहमदाबाद में बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे, तब भूपेंद्र पटेल स्थायी समिति के अध्यक्ष थे. दोनों ने अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी को शानदार सफलता दिलाई थी. अब दोनों राज्य स्तरीय जोड़ी के रूप में काम करेंगे.

जानें कौन हैं जगदीश विश्वकर्मा?

जगदीश विश्वकर्मा (पांचाल) बीजेपी के सीनियर नेता हैं. उनका का जन्म 12 अगस्त 1973 को अहमदाबाद में हुआ था. वे साल 2012 में अहमदाबाद शहर के निकोल क्षेत्र से विधायक चुने गए थे. इसके बाद, जगदीश साल 2017 में फिर से निकोल क्षेत्र से विधायक बने. मौजूदा समय में वे भूपेंद्र पटेल सरकार में राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं. 

जगदीश विश्वकर्मा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र रूप से सहकारिता, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम (MSME), कुटीर, खादी एवं ग्रामीण उद्योग और नागरिक उड्डयन जैसे महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाल रहे हैं.

जगदीश विश्वकर्मा का राजीनितक सफर

निकोल विधयाक जगदीश विश्वकर्मा के राजनीतिक जीवन की बात करें तो वे पहले अहमदाबाद शहर बीजेपी अध्यक्ष के रूप में संगठन में भी योगदान दे चुके हैं. 

अहमदाबाद के सबसे अमीर विधयाक हैं जगदीश विश्वकर्मा 

जगदीश विश्वकर्मा ने पिछले चुनाव में अपने हलफनामे में 29 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की थी. यह आंकड़ा उन्हें अहमदाबाद का सबसे अमीर विधायक बनाता है. उनके पेशे की बात करें तो वे कपड़ा मशीनरी निर्माण, डेवलपर्स और इंफ्रा मार्केटिंग से जुड़े हैं. अगर उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने मार्केटिंग में बीए और एमबीए की पढ़ाई की है और उन्हें पढ़ने, तैराकी, बैडमिंटन और समाज सेवा का शौक है.

कांग्रेस पर कैसे पड़ेगा प्रभाव?

जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात कांग्रेस ने अमित चावड़ा को अपना प्रदेश अध्यक्ष चुना है, जो ओबीसी समुदाय से आते हैं. उनके खिलाफ बीजेपी भी किसी ओबीसी नेता को अध्यक्ष बना रही है. 

Published at : 03 Oct 2025 12:50 PM (IST)
