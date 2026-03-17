Gujarat Weather: गुजरात में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दिया बड़ा अपडेट

Rain Alert in Gujarat: गुजरात राज्य में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश की भविष्यवाणी की गई है. गुजरात के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके साथ ही कुछ इलाकों में हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना भी व्यक्त की गई है.

मौसम विभाग के मुताबिक, अपरएयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन को लेकर बारिश की भविष्यवाणी की गई है. कल बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा में बेमौसम बारिश की संभावना है. इसके साथ ही जामनगर, मोरबी, कच्छ में भी गरज के साथ बारिश की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है.

कल राज्य के इन जिलों में हो सकती है बारिश

उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में वातावरण में बदलाव देखने को मिलेगा. इस दिन बनासकांठा, पाटन और साबरकांठा के साथ-साथ सौराष्ट्र के जामनगर, मोरबी, देवभूमि द्वारका और कच्छ जिले में हल्की बारिश हो सकती है.

19 मार्च गुरुवार को भरूच, सूरत, डांग, तापी में बेमौसम बारिश की भविष्यवाणी की गई है. नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा नगर हवेली, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर में बेमौसम बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने 19 मार्च को जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी, गिर सोमनाथ, बोटाद, कच्छ, दीव में भी गरज के साथ बेमौसम बारिश की भविष्यवाणी की है.

20 मार्च को इन जिलों में बारिश की संभावना

20 मार्च को बारिश का असर धीमा पड़ेगा, लेकिन उत्तर गुजरात के इलाकों जैसे कि बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, अरावली, मेहसाणा और पालनपुर में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के डायरेक्टर ए. के. दास के अनुसार, 17 तारीख से ही वातावरण में बदलाव आना शुरू हो जाएगा.

जबकि 18, 19 और 20 तारीख को हल्की से मध्यम बारिश के साथ 40 से 50 किमी की गति से हवा चलने और गरज के साथ बिजली गिरने की पूरी संभावना है. अगले तीन दिनों तक गुजरात के वातावरण में बदलाव देखा जा सकता है.