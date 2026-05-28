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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातGujarat News: गिर जंगल में संक्रमण का खतरा! 4 शेर शावकों की मौत, CM ने बुलाई हाई लेवल बैठक

Gujarat News: गिर जंगल में संक्रमण का खतरा! 4 शेर शावकों की मौत, CM ने बुलाई हाई लेवल बैठक

Gujarat News: गुजरात के गिर वन क्षेत्र में संदिग्ध संक्रमण से 4 शेर शावकों की मौत हो गई. 17 शेरों को निगरानी में रखा गया है. सरकार और वन विभाग अलर्ट पर हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 28 May 2026 12:20 PM (IST)
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गुजरात के गिर वन क्षेत्र में 4 शेर शावकों की मौत के बाद वन विभाग और सरकार अलर्ट मोड में आ गए हैं. अधिकारियों के मुताबिक, शावकों की मौत संदिग्ध संक्रमण के कारण हुई है. एहतियात के तौर पर 17 बड़े शेरों को अलग रखकर उनकी निगरानी की जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार (27 मई) को उच्चस्तरीय बैठक भी की.

मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में वन और पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव विनोद राव ने जानकारी दी कि गिर गढ़डा और बाबरिया इलाके के करीब 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी शेरों पर लगातार नजर रखी जा रही है. वन विभाग की टीम जंगल में घूम-घूमकर शेरों की हालत पर नजर बनाए हुए है.

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अधिकारियों का कहना है कि अभी तक अन्य शेरों में किसी तरह के बीमारी के लक्षण नहीं मिले हैं. इसके बावजूद विभाग पूरी सावधानी बरत रहा है ताकि संक्रमण आगे न फैले.

अमरेली और भावनगर में भी बढ़ाई गई निगरानी

वन विभाग के अनुसार, अमरेली और भावनगर जिलों के महसुली इलाकों में रहने वाले शेरों की भी रोजाना निगरानी की जा रही है. हर दिन उनकी सेहत की रिपोर्ट तैयार की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जंगल के साथ-साथ गांवों और खुले क्षेत्रों में घूमने वाले शेरों पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है.

वन विभाग ने बताया कि गर्मियों की शुरुआत में जानवरों में मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इसी को देखते हुए गिर क्षेत्र के 350 से ज्यादा शेरों के लिए डी-टिकिंग यानी शरीर से किलनियां हटाने और दूसरे स्वास्थ्य उपाय किए जा रहे हैं.

इस पूरे अभियान में जूनागढ़ वेटरनरी कॉलेज के विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद ली जा रही है. प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपाल सिंह ने कहा कि विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है.

बेबेसिया वायरस को लेकर बढ़ी चिंता

वन मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने मंगलवार को बताया था कि दो शेर शावकों की मौत संदिग्ध बेबेसिया वायरस संक्रमण से हुई है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि गिर में किसी बड़े महामारी जैसे हालात नहीं हैं.

जानकारों के मुताबिक, बेबेसिया वायरस किलनी यानी टिक के जरिए फैलता है. इससे संक्रमित जानवरों में कमजोरी, खांसी, बुखार और नाक से स्राव जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. अगर समय पर इलाज न मिले तो यह संक्रमण जानलेवा भी साबित हो सकता है.

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सरकार और वन विभाग का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और घबराने की जरूरत नहीं है. फिर भी वन विभाग पूरी सतर्कता बरत रहा है ताकि एशियाई शेरों के इस अहम बसेरे में किसी बड़े खतरे को रोका जा सके.

गिर वन क्षेत्र दुनिया में एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास माना जाता है. ऐसे में यहां किसी भी बीमारी या संक्रमण की खबर वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से बेहद अहम मानी जाती है.

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Published at : 28 May 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
Gir Forest Bhupendra Patel GUJARAT NEWS
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