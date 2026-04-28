गुजरात निकाय चुनाव: BJP के गढ़ में AIMIM की एंट्री, इन सीटों पर मारी बाजी

गुजरात के निकाय चुनावों में इस बार एक नया राजनीतिक मोड़ देखने को मिला है. जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए खासकर कच्छ इलाके में शानदार प्रदर्शन किया है.

जानकारी के अनुसार, यह चुनाव इसलिए भी अहम माने जा रहे हैं क्योंकि AIMIM ने पहली बार इस क्षेत्र में प्रभावी एंट्री की है.

भुज नगरपालिका में AIMIM को मिली बड़ी सफलता

कच्छ जिले की भुज नगरपालिका में AIMIM को बड़ी सफलता मिली है. वार्ड नंबर 1 में पार्टी के तीन उम्मीदवारों ने जीत हासिल की. सरफराज को 3705 वोट, मुख्तार को 3581 वोट और रोशन को 3370 वोट मिले. इसके अलावा एक सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली. इस जीत के साथ AIMIM ने कच्छ की राजनीति में अपनी जगह बना ली है और आने वाले समय में यहां मुकाबला और दिलचस्प होने के संकेत दिए हैं. वहीं, सूरत में भी राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आए. वार्ड नंबर 19 में बीजेपी ने जीत हासिल की. जहां असलम साइकिल वाला के बेटे को हार का सामना करना पड़ा. इसके अलावा अहमदाबाद के सैजपुर बोघा क्षेत्र में भी बीजेपी पैनल ने जीत दर्ज की. जिससे पार्टी का शहरी क्षेत्रों में दबदबा बरकरार दिखा.

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कांग्रेस उम्मीदवार ने बीजेपी उम्मीदवार को 171 वोटों से हराया

दूसरी ओर, सूरत के झांखवा तालुका पंचायत सीट पर कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर करते हुए जीत हासिल की. यहां कांग्रेस उम्मीदवार किशोर चौधरी ने बीजेपी की भावना वासवा को 171 वोटों से हराया. यह सीट बीजेपी विधायक गणपतसिंह वासवा के प्रभाव वाले क्षेत्र में आती है. ऐसे में कांग्रेस की यह जीत काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. गुजरात के इन निकाय चुनावों में जहां बीजेपी ने कई जगहों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी, वहीं AIMIM की एंट्री ने राजनीति में नया रंग भर दिया है. ओवैसी की पार्टी का कच्छ में प्रदर्शन यह संकेत देता है कि आने वाले समय में राज्य की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं और मुकाबला और भी रोचक हो सकता है.

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