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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातAhmedabad News: अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, 8 की मौत, 10 से ज्यादा मजदूर झुलसे

Ahmedabad News: अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, 8 की मौत, 10 से ज्यादा मजदूर झुलसे

Ahmedabad Factory Blast News: अहमदाबाद के रामोल इलाके में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाके के बाद आग लग गई. हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 18 Jul 2026 06:33 PM (IST)
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अहमदाबाद के रामोल इलाके में शनिवार (18 जुलाई) दोपहर एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके ने बड़ा हादसा खड़ा कर दिया. रामोल-गताराड रोड पर टैलेंट स्कूल के सामने महमूदपुरा स्थित एक खुली पटाखा फैक्ट्री में अचानक जोरदार विस्फोट हुआ. धमाके के तुरंत बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 से ज्यादा मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज करीब एक किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. विस्फोट के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग डर के मारे घरों और दुकानों से बाहर निकल आए. कुछ ही मिनटों में फैक्ट्री से ऊंची-ऊंची आग की लपटें और धुएं का गुबार उठने लगा.

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दमकल और एम्बुलेंस ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया. साथ ही 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की और आसपास के इलाके को भी सुरक्षित कराया.

फायर विभाग की शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग और विस्फोट में 8 लोगों की मौत हुई है. हालांकि कई घायल गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है. राहत और बचाव का काम लगातार जारी है और फैक्ट्री के अंदर फंसे लोगों की तलाश की जा रही है.

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फिलहाल धमाका किस वजह से हुआ, इसका पता नहीं चल पाया है. पुलिस, फायर विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई हैं.  अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की असली वजह सामने आएगी.

सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे में लोगों की मौत पर दुख जताया है. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है. स्थानीय प्रशासन पीड़ितों को हर जरूरी मेडिकल मदद और इलाज मुहैया करा रहा है.

Input By : एबीपी अस्मिता
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Published at : 18 Jul 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
Ahmedabad News GUJARAT NEWS
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