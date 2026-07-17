गुजरात ATS का बड़ा एक्शन, संदिग्ध आतंकियों को दबोचा, बड़ी साजिश की थी तैयारी

गुजरात एटीएस (ATS) द्वारा गिरफ्तार किए गए 8 संदिग्ध आतंकियों को कड़ी कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने इनमें से 5 आरोपियों के 7 दिनों के रिमांड मंजूर किए हैं, जबकि अन्य 3 आरोपियों को मेहसाणा सब-जेल भेज दिया गया है. रिमांड अर्जी के दौरान एटीएस ने कोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

एटीएस द्वारा दबोचे गए आतंकी मॉड्यूल मामले में कड़ी कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. एटीएस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से पांच की 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिसके सामने कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड मंजूर की है. एटीएस की तफ्तीश में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं.

दो ने ली थी घातक हथियार चलाने की ट्रेनिंग

गिरफ्त में आए कुल 8 आरोपियों में से 2 ने जम्मू-कश्मीर जाकर बकायदा एके-47 (AK-47) और पिस्टल जैसे घातक हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी. इसके अलावा, एक आरोपी ने वडोदरा जाकर किसी अज्ञात कश्मीरी शख्स से मुलाकात भी की थी. जांच में सामने आया है कि इन आरोपियों ने 'अकीला मुजाहिद जिहाद कैसे करें' नाम की किताब से प्रेरणा ली थी, जिसमें आतंकवाद फैलाने के करीब 40 तरीके बताए गए हैं.

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जहरीली गैस बनाना सीख रहे थे

आतंकवाद फैलाने के इन तरीकों में आरोपी टाइम बम बनाने और जहरीली गैस तैयार करने की तकनीक भी सीख रहे थे. इतना ही नहीं, इन संदिग्ध आतंकियों ने अलग-अलग 10 जगहों पर टाइम बम ब्लास्ट करने का टेस्ट भी किया था, हालांकि वे इसमें नाकाम रहे. जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने जिहाद और आतंकवाद से जुड़ी करीब 43 किताबें हासिल की थीं. मेहसाणा के खड़ियासन मदरसे से साल 2023 से ही इन आरोपियों की संदिग्ध गतिविधियां शुरू होने की बात सामने आई है, जिसके बाद अब एटीएस ने अपनी जांच और तेज कर दी है.

फिलहाल अभी इन सभी की और जांच जारी है, सूत्रों के मुताबिक अभी कई और खुलासे हो सकते हैं. अब रिमांड के बाद ATS क्या एक्शन लेती है ये भी देखना होगा

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