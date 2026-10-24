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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातगुजरात में 17 IAS अधिकारियों का तबादला, बदले गए 3 जिलाधिकारी

गुजरात में 17 IAS अधिकारियों का तबादला, बदले गए 3 जिलाधिकारी

गुजरात सरकार ने शुक्रवार को IAS के 17 अधिकारियों के तबादला कर दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से जारी अधिसूचना जारी कर बदलाव के जानकारी साझा की है. मेहसाणा, आणंद और वाव-थराद जिलों के..

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 24 Oct 2026 10:33 AM (IST)
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गुजरात सरकार ने शुक्रवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 17 अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए. इसके तहत मेहसाणा, आणंद और वाव-थराद जिलों के जिलाधिकारी बदल दिए गए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, जनजातीय विकास विभाग के सचिव आलोक कुमार पांडे को राहत आयुक्त और राजस्व विभाग के पदेन सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

इसके साथ ही गौरांग एच. मकवाणा को इस अतिरिक्त जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है. मेहसाणा स्थित उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (UGVCL) के प्रबंध निदेशक मकवाणा को अगले आदेश तक गांधीनगर स्थित 'इंडेक्स्ट-बी' के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

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अधिसूचना के मुताबिक, शिक्षा विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत IAS अधिकारी जीटी पंड्या का तबादला कर उन्हें गांधीनगर में सूचना निदेशक नियुक्त किया गया है. मेहसाणा के जिलाधिकारी एसके प्रजापति को गांधीनगर स्थित ग्रामीण विकास आयुक्तालय में अतिरिक्त ग्रामीण विकास आयुक्त नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही वीके जादव को इस पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है.

गोसावी मेहसाणा के नए जिलाधिकारी

अधिसूचना के मुताबिक, गृह विभाग में कानून एवं व्यवस्था के अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हर्षित पृथ्वीराज गोसावी को मेहसाणा का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है. अधिसूचना के अनुसार, आणंद के जिलाधिकारी प्रवीण चौधरी का तबादला कर उन्हें गांधीनगर में विशेष परियोजना (धोलेरा एसआईआर और मंडल-बेचराजी एसआईआर) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही कुलदीप आर्य को इस पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है.

उत्सव गौतम आणंद के नए जिलाधिकारी

इसमें कहा गया है, “कच्छ-भुज के जिला विकास अधिकारी (DDO) उत्सव गौतम आणंद के जिलाधिकारी के रूप में चौधरी की जगह लेंगे. बनासकांठा-पालनपुर के डीडीओ एमजे दवे को नवगठित वाव-थराद जिले का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है, जिससे कल्पेश कुमार शर्मा को इस पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है.”

अधिसूचना में कहा गया है कि कच्छ-भुज के जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) उत्सव गौतम आणंद के नये कलेक्टर होंगे. वहीं, बनासकांठा-पालनपुर के डीडीओ एमजे दवे को नवगठित वाव-थराद जिले का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही कल्पेश कुमार शर्मा को इस पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है.

 सीसी कोटक और राम निवास बुगालिया का तबादला

अहमदाबाद स्थित सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान (एसपीआईपीए) के उप महानिदेशक सीसी कोटक को अहमदाबाद स्थित राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है. अधिसूचना के अनुसार, तापी के डीडीओ राम निवास बुगालिया का तबादला कर उन्हें बनासकांठा-पालनपुर का डीडीओ नियुक्त किया गया है. वहीं, वलसाड के डीडीओ अतिराग चापलोट को कच्छ-भुज का डीडीओ बनाया गया है.

DDO सचिन कुमार और वंदना मीना का तबादला

अधिसूचना के मुताबिक, छोटा उदयपुर के डीडीओ सचिन कुमार का तबादला कर उन्हें गृह विभाग में कानून एवं व्यवस्था का उप सचिव नियुक्त किया गया है. वह इस पद पर गोसावी का स्थान लेंगे. वहीं, महिसागर में 'ट्राइबल एरिया सब प्लान' की परियोजना प्रशासक वंदना मीना का तबादला वलसाड के डीडीओ के पद पर किया गया है.

तापी जिले के सोंगढ में परियोजना प्रशासक के पद पर कार्यरत राजेश कुमार मौर्य को अमरेली का डीडीओ नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही केजे जडेजा को इस पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है. नवसारी जिले के वांसदा में परियोजना प्रशासक स्वप्निल महादेव सिसले तापी के डीडीओ का कार्यभार संभालेंगे.

अधिसूचना में कहा गया है कि छोटा उदयपुर में परियोजना प्रशासक के पद पर कार्यरत ओंकार राजेंद्र शिंदे को इसी जिले का डीडीओ नियुक्त किया गया है. अधिसूचना के अनुसार, गुजरात गैस लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक बीएन पटेल का तबादला कर उन्हें गांधीनगर में गुजरात खेल प्राधिकरण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 24 Oct 2026 10:33 AM (IST)
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