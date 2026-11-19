गुजरात के वडोदरा में पूर्व भारतीय क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद यूसुफ पठान को सरकारी जमीन देने का मामला फिर चर्चा में है. कांग्रेस के विरोध के बावजूद भाजपा शासित वडोदरा नगर निगम (वीएमसी) की आम सभा ने उन्हें रियायती दर पर जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के तहत पठान को कुल 978 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की जाएगी. इसमें से आधी से ज्यादा जमीन उन्हें मुफ्त में मिलेगी.

नगर निगम के प्रस्ताव के मुताबिक, यूसुफ पठान को वडोदरा के तंडलजा इलाके में उनके घर के पास 978 वर्ग मीटर का भूखंड दिया जाएगा. इसमें 500 वर्ग मीटर जमीन मुफ्त में आवंटित की जाएगी, जबकि बाकी 478 वर्ग मीटर जमीन के लिए उन्हें बाजार मूल्य का केवल 55 फीसदी भुगतान करना होगा. यानी उन्हें बाजार भाव से 45 फीसदी कम कीमत पर जमीन मिलेगी.

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इस प्रस्ताव की पहले वीएमसी की स्थायी समिति ने समीक्षा की थी. इसके बाद बुधवार को आम सभा की बैठक में इसे मंजूरी के लिए रखा गया. भाजपा के बहुमत के चलते प्रस्ताव पास हो गया.

कांग्रेस ने बताया भ्रष्टाचार और दोहरे मापदंड का मामला

जमीन आवंटन के फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया. विपक्षी पार्षदों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया और भाजपा पर सवाल उठाए. कांग्रेस ने क्रिकेटर से नेता बने यूसुफ पठान को सरकारी जमीन देने के फैसले को भ्रष्टाचार और दोहरे मापदंड का मामला बताया.

वडोदरा की महापौर गीता मकवाना ने बताया कि आम सभा में बहुमत से प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से आया था. हालांकि, जमीन आवंटन को लेकर कुछ शर्तें और नियम लागू करने पर भी चर्चा हुई है.

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महापौर ने कहा कि वह चाहती हैं कि जमीन पाने वाला व्यक्ति इसे किसी तीसरे पक्ष को न बेच सके. इसके लिए खास नियम बनाए जाने पर जोर दिया जाएगा, ताकि आवंटित जमीन का इस्तेमाल तय शर्तों के मुताबिक ही हो.