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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातगुजरात के स्कूलों में बिना अनुमति नहीं मिलेगी एंट्री, सरकार ने बदले नियम

गुजरात के स्कूलों में बिना अनुमति नहीं मिलेगी एंट्री, सरकार ने बदले नियम

गुजरात सरकार ने स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य की है. साथ ही, विज़िटर्स का रिकॉर्ड रखने और विद्यार्थियों की निजता सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं.

Written By : पंकज यादव, पीटीआई- भाषा |  Updated at : 22 Oct 2026 08:18 AM (IST)
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गुजरात सरकार ने स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रवेश संबंधी नियम सख्त कर दिए हैं. नए निर्देशों के मुताबिक, अब बिना पूर्व अनुमति के कोई भी बाहरी व्यक्ति स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा. इसके लिए संबंधित व्यक्ति को स्कूल के प्रधानाचार्य या संस्थान के प्रमुख से पहले लिखित अनुमति लेनी होगी. सरकार ने स्कूलों को इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

स्कूल आयुक्त कार्यालय की ओर से बुधवार को जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि स्कूल परिसर में बाहरी लोगों के प्रवेश को नियंत्रित किया जाएगा. किसी भी व्यक्ति को स्कूल आने से पहले प्रधानाचार्य या संस्थान के प्रमुख से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

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हालांकि, इस नियम से सरकारी अधिकारियों को छूट दी गई है. लेकिन यह छूट केवल उन्हीं अधिकारियों को मिलेगी, जो अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए विधिवत अधिकृत होंगे. यानी हर सरकारी अधिकारी को भी बिना किसी आधार के इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा.

आगंतुक पंजी में दर्ज करना होगा पूरा विवरण

परिपत्र में स्कूल प्रशासन को एक और जरूरी निर्देश दिया गया है. इसके तहत स्कूल आने वाले सभी लोगों का विवरण आगंतुक पंजी में दर्ज करना अनिवार्य होगा. इससे स्कूल परिसर में आने-जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखा जा सकेगा और जरूरत पड़ने पर उनकी जानकारी हासिल की जा सकेगी.

इस व्यवस्था का उद्देश्य स्कूलों में बाहरी लोगों की आवाजाही पर नजर रखना और विद्यार्थियों की सुरक्षा को बेहतर बनाना है.

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बच्चों की फोटो और निजी जानकारी को लेकर भी निर्देश

गुजरात के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की निजता और गरिमा की सुरक्षा पर भी जोर दिया है. स्कूल प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे बच्चों की तस्वीरों, वीडियो और निजी जानकारी को इस तरह एकत्र करने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने से रोकें, जिससे उनकी सुरक्षा, गरिमा या निजता प्रभावित हो सकती है.

इन निर्देशों के जरिए स्कूलों में सुरक्षित माहौल बनाने और विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को रोकने पर जोर दिया गया है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 22 Oct 2026 08:18 AM (IST)
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Gujarat Government GUJARAT NEWS
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