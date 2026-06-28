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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में अगले कुछ घंटों में बदल सकता है मौसम, गर्मी से मिलेगी राहत, IMD का अपडेट

दिल्ली में अगले कुछ घंटों में बदल सकता है मौसम, गर्मी से मिलेगी राहत, IMD का अपडेट

Delhi Weather Today: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा समेत राष्ट्रीय राजधानी के कुछ अन्य इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 28 Jun 2026 06:58 PM (IST)
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तेज धूप और उमस वाली गर्मी से परेशान दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर है. मौसम विभाग ने 28 जून शाम 4:10 बजे जारी अलर्ट में बताया है कि अगले कुछ घंटों यानी शाम 7:10 बजे तक दिल्ली के कई इलाकों में मौसम बदल सकता है. तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. साथ ही बारिश की भी संभावना जताई गई है.

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, मध्य दिल्ली, उत्तर-पूर्वी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली और उत्तर दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है.

40-50 KM प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं

इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है और झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. वहीं दक्षिण दिल्ली और उत्तर दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है. ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है.

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दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 3.2 डिग्री अधिक है. मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी. इसी के साथ अधिकतम तापमान करीब 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है.सुबह साढ़े आठ सापेक्ष आर्द्रता 56 प्रतिशत दर्ज की गई.समीर ऐप के अनुसार, सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 157 दर्ज किया गया जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है.सीपीसीबी के मानकों के मुताबिक, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच एक्यूआई को 'गंभीर' माना जाता है.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 28 Jun 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Weather Today Aaj Ka Mausam WEATHER DELHI NEWS Monsoon 2026
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